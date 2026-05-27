Pascal Obispo : ce que lui ont rapporté les génériques de Sous le soleil et de la publicité Cornetto

Pascal Obispo raconte comment deux commandes secrètes de ses débuts ont façonné sa trajectoire : un jingle publicitaire pour Cornetto qui n’a jamais été retenu et le générique de la série Sous le soleil , véritable point d’appui financier et artistique. Ces épisodes, évoqués dans le podcast La Coloc RMC Gold et lors d’apparitions télévisées, illustrent les réalités économiques des compositeurs avant le succès commercial.

Compositeur et auteur de tube pour des noms tels que Florent Pagny, Johnny Hallyday ou Zazie, Pascal Obispo revient sans détour sur ses années de galère, quand il acceptait des commandes pour la publicité et la télévision afin de « joindre les deux bouts ». Âgé de 61 ans, il raconte ces expériences avec autodérision et lucidité, dessinant les coulisses d’une carrière qui s’est construite note après note.

Les deux anecdotes révélées mettent en lumière le contraste entre travail non abouti et commande salvatrice : l’une n’a rien rapporté, l’autre lui a permis d’acquérir le matériel nécessaire pour poursuivre son œuvre. Les précisions qu’il livre éclairent le basculement financier et artistique qui a suivi.

Cornetto manqué et générique payant : un tournant matériel et artistique

L’anecdote autour de la publicité Cornetto est racontée avec humour. Lors d’une diffusion en direct sur RMC, le jingle attribué à Pascal Obispo suscite sa réaction moqueuse : « Salopard. Il faut bien bouffer. » Il corrige toutefois la confusion en précisant immédiatement : « Le Cornetto n’a pas été pris ». La composition, bien que produite, n’a pas été retenue pour la campagne et n’a donc généré aucun revenu.

Ce revers, explique-t-il, fait partie des aléas du métier de compositeur qui avance souvent à ses risques sur des propositions non garanties. C’est toutefois la commande suivante qui marquera un véritable tournant : le générique de Sous le soleil, série diffusée à partir de 1996 sur TF1 et devenue un phénomène pour plusieurs saisons.

Obispo qualifie ce générique de son « premier grand succès » et adopte une posture ambivalente à son sujet, le qualifiant aussi de « chanson honteuse » tout en se disant très fier de l’avoir réalisée. Sur le plan matériel, ce travail a eu des conséquences immédiates : il lui a permis, selon ses propres mots, d’acheter « un synthé, une télé, de pouvoir remplir mon frigo ».

Lors d’une apparition dans Vivement dimanche, à l’occasion de la promotion de son album Le beau qui pleut, il a rappelé que ce synthétiseur acquis grâce au générique a servi de base pour composer d’autres titres majeurs de sa carrière. Parmi eux figurent, d’après ses déclarations, des chansons devenues emblématiques interprétées par Florent Pagny, Johnny Hallyday ou Zazie.