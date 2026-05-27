Patrick Bruel : un festival en Suisse reporte sa venue sine die

Le Bellarena Indoor Festival a annoncé, mardi 26 mai 2026, le report sine die du concert de Patrick Bruel , une décision prise « afin de laisser à la justice le temps d’établir les faits avec le recul et l’objectivité nécessaires », indiquent les organisateurs dans un communiqué. Le festival précise que « la situation sera réévaluée en temps voulu » en vue de l’édition 2027.

Parallèlement au report en Suisse, trois concerts prévus au Québec en décembre ont été annulés et une date prévue en Belgique le 6 octobre fait l’objet d’une demande de suppression formulée par le bourgmestre de Forest, Charles Spapens. Ces moves s’inscrivent dans un contexte de tensions autour des accusations de violences sexuelles portées par plusieurs femmes contre l’artiste.

Patrick Bruel demeure, pour l’heure, au centre d’un débat public qui pèse sur la tenue de sa tournée anniversaire. L’artiste, qui prépare une tournée pour célébrer les 35 ans de son album Alors regarde, affirme son innocence et conteste les faits qui lui sont reprochés.

Prise de position politique et déclarations de l’artiste

Invitée de BFM TV le 22 mai, Marine Le Pen a pris position sur l’affaire en rappelant le principe de la présomption d’innocence. Selon elle, « aucune décision ne peut contraindre Patrick Bruel à renoncer à ses concerts » et « tant que vous n’êtes pas définitivement condamné, vous êtes présumé innocent », a-t-elle déclaré. Elle a ajouté que, si chacun est libre d’avoir « sa conscience personnelle » sur les faits, empêcher un artiste de se produire reviendrait à le condamner « à la mort professionnelle ou à la mort sociale » avant une décision judiciaire définitive.

La présomption d’innocence est un principe juridique selon lequel une personne est considérée comme innocente tant qu’une condamnation définitive n’a pas été prononcée. Dans le contexte médiatique et événementiel, ce principe est souvent invoqué pour justifier la poursuite d’activités publiques d’un prévenu, tandis que d’autres acteurs politiques ou organisateurs peuvent estimer nécessaire un retrait temporaire pour des raisons d’image ou d’ordre public.

De son côté, Patrick Bruel a réaffirmé à plusieurs reprises sa version des faits : « Jamais je n’ai forcé une femme », a-t-il déclaré, assurant également ne jamais avoir « drogué, manipulé ou cherché à soumettre qui que ce soit » et nié s’être servi de sa notoriété pour obtenir des relations non consenties. L’artiste a indiqué qu’il se dit prêt à se battre pour « défendre la vérité ».

Selon le communiqué du Bellarena Indoor Festival, la décision de report vise à permettre à la justice de faire la lumière sur les accusations « avec le recul et l’objectivité nécessaires ». Les organisateurs évoquent une réévaluation de la situation en vue de l’édition 2027, sans préciser de calendrier précis pour une éventuelle reprogrammation.

Plusieurs élus locaux, cités dans les annonces publiques, estiment pour leur part que la tenue de concerts dans ces conditions poserait des problèmes politiques et éthiques, et ont demandé que l’artiste se retire temporairement de la vie publique.