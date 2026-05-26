Patrick Bruel ne répond plus au téléphone

Patrick Bruel a choisi le silence et le retrait total face à une tempête médiatique et judiciaire qui ne cesse de s’amplifier : selon des révélations diffusées le 26 mai 2026, le chanteur se serait retiré dans le Sud de la France, coupant tout contact téléphonique et se mettant hors d’atteinte de son entourage au moment où plusieurs dates de sa tournée sont remises en question.

Ces informations ont été dévoilées par Gilles Verdez sur le plateau de l’émission TBT9, animé par Cyril Hanouna, ce mardi 26 mai 2026. Le chroniqueur a fait état d’un repli volontaire et immédiat de l’artiste, évoquant un départ précipité de la capitale intervenu durant le week-end précédent.

D’après les éléments rapportés sur le plateau, Patrick Bruel se serait installé à L’Isle-sur-la-Sorgue (Vaucluse), où il possède une résidence et un établissement hôtelier inauguré le 23 septembre 2025, l’Isle de Leos. Les proches cités par Gilles Verdez décrivent ce déplacement comme un « refuge » motivé par la volonté de couper totalement avec le monde extérieur : appels non pris, absence de réponses aux sollicitations de son cercle intime et, selon le journaliste, silence même vis‑à‑vis de ses conseils juridiques. « Il n’a répondu à personne, ni au téléphone, pas à ses amis, pas à ses avocats, à personne », a déclaré Gilles Verdez.

Isolement, reports de concerts et tensions politiques

Ce retrait s’inscrit dans un contexte de difficultés d’organisation pour la tournée 2026 de l’artiste. Officiellement les dates sont maintenues, mais plusieurs annulations ou reports ont déjà été annoncés. Trois concerts prévus au Canada ont été déprogrammés et, en Europe, les organisateurs d’un rendez‑vous à Fribourg (Suisse) ont décidé de reporter la date initialement fixée au 26 juin. Leur communiqué explique vouloir « laisser le temps à la justice d’établir les faits avec recul et objectivité » et précise que la situation sera réévaluée dans la perspective de l’édition 2027 du festival.

En France, la controverse dépasse le simple cadre culturel et prend une dimension politique. Plusieurs maires de grandes villes, cités comme Paris, Lille, Marseille et Nantes, ont publiquement demandé l’annulation des représentations sur leurs territoires. Ces prises de position se heurtent toutefois à des voix qui invoquent la présomption d’innocence et refusent de se substituer aux juridictions compétentes. Jean‑Luc Moudenc, maire de Toulouse, a exprimé son indignation face à la gravité des accusations tout en rappelant que la justice ne s’est pas encore prononcée et en jugeant que Patrick Bruel pouvait se produire dans sa ville.

Sur le plan judiciaire, Patrick Bruel nie les faits qui lui sont reprochés et demeure présumé innocent jusqu’à preuve du contraire.