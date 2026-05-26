Un régisseur accuse Patrick Bruel d’avoir frappé aux portes des chambres d’hôtel des femmes

Plusieurs témoignages de professionnels du spectacle remettent en lumière des comportements attribués à Patrick Bruel lors de tournées, tandis que l’artiste conteste fermement ces allégations. Après des révélations initiales publiées par Mediapart, de nouveaux récits parus dans Libération détaillent des pratiques jugées problématiques par d’anciens collaborateurs et évoquent des plaintes déposées par plusieurs femmes.

Des sources évoquent notamment des récits d’anciens régisseurs et techniciens qui dessinent une image récurrente de comportements insistants. L’un d’eux rapporte que «tout le monde savait», citant des propos selon lesquels l’artiste frappait aux portes des chambres d’hôtel de «toutes les meufs jusqu’à ce qu’il y en ait une qui ouvre». Un autre salarié ajoute : «Ça fait dix ans que j’entends qu’il vaut mieux ne pas être une femme et seule avec lui en tournée». Ces témoignages s’inscrivent dans le prolongement des premiers récits publiés par Mediapart.

Selon les articles, plusieurs femmes ont porté plainte pour viols ou agressions sexuelles. Les éléments publiés à ce stade sont des récits de victimes et des témoignages de professionnels du milieu ; certaines procédures judiciaires ont été engagées, sans que l’ensemble des détails procéduraux ne soit précisé dans les sources citées.

Les réactions de l’entourage et les dénégations de l’artiste

Dans les colonnes de Libération, une source proche de Patrick Bruel décrit l’état moral de l’artiste face à la campagne médiatique : «Il ne comprend pas du tout la tempête qui s’abat sur lui, se sent très exagérément condamné. Et vit ça comme une mise à mort programmée par Mediapart», rapporte cette personne. D’après cette même source, l’artiste se dit profondément affecté et s’interroge sur la perception de certains de ses comportements passés.

Un extrait repris dans la presse rapporte que Bruel se demande, à propos de certains gestes répétitifs sur des tournages, «Est-ce que quand je proposais trois fois la même chose à la même femme sur un tournage cela pouvait lui paraître imposé ?». Ces propos illustrent, selon ses proches, une remise en question de la part de l’artiste sur la lecture que pouvaient faire certains de ses comportements.

Patrick Bruel conteste les faits qui lui sont reprochés et affirme son innocence dans les médias. Il est cité déclarant : «Moi je peux me regarder dans la glace. Je sais ce que j’ai fait, je sais ce que je n’ai pas fait. Je ne suis pas du tout ce qui est décrit là». Il aurait également affirmé «Jamais je n’ai forcé une femme» et nié s’être servi de sa notoriété pour obtenir des relations non consenties : «Jamais je n’ai drogué, manipulé ou cherché à soumettre qui que ce soit», selon les propos rapportés.

Les articles cités indiquent que l’artiste se dit prêt à «défendre la vérité» et à engager les démarches qu’il juge nécessaires pour répondre aux accusations. Les informations rapportées proviennent principalement des enquêtes et témoignages publiés par Mediapart et Libération.