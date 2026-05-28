Adeline Toniutti avoue avoir été très inquiète pour la santé de Pierre Garnier

Adeline Toniutti , ancienne professeure de chant de Star Academy, prend les rênes du magazine hebdomadaire Vos objets valent de l’or , diffusé sur Novo19 à partir du mercredi 27 mai 2026. Dans un entretien accordé à Télé-Loisirs, elle a décrit ses émotions mêlées à l’occasion de ce lancement et est revenue sur son lien avec d’anciens candidats, ainsi que sur ses préoccupations passées concernant Pierre Garnier.

Pour cette nouvelle émission, la chanteuse devenue animatrice explique avoir voulu prolonger une ambition professionnelle qu’elle nourrit depuis son passage à la télévision. Durant les tournages, elle dit avoir fourni un important investissement personnel : rencontres avec des particuliers, échanges sur des biens familiaux et moments d’émotion quand les propriétaires racontent l’histoire derrière leurs objets. Selon Toniutti, le programme combine l’expertise des commissaires-priseurs et des récits personnels, offrant un angle à la fois historique et intime sur des objets porteurs de mémoire.

Elle insiste sur le caractère familial du magazine et sur la richesse des témoignages recueillis : au-delà de la valeur marchande, les objets présentés ont souvent une charge affective forte, liée à des disparitions ou à des transmissions familiales. Les commissaires-priseurs y apportent un éclairage professionnel en replaçant ces biens dans un contexte historique et patrimonial, explique l’animatrice.

Relations avec les anciens candidats et inquiétude pour Pierre Garnier

Adeline Toniutti est revenue sur son départ de la formation musicale télévisée : déçue de ne pas avoir été reconduite, elle dit néanmoins avoir conservé des liens chaleureux avec plusieurs candidats. Elle assure suivre leurs actualités sur les réseaux sociaux, réagir à leurs publications et recevoir des messages de félicitations après l’annonce de sa nouvelle émission. Des invitations à des événements lui ont été adressées, auxquelles elle n’a pas toujours pu répondre en raison de son emploi du temps de tournage.

Au fil de l’entretien, Toniutti a évoqué son inquiétude pour certains anciens élèves, citant en particulier Pierre Garnier. Elle affirme s’être préoccupée de son état après sa sortie, notant qu’il a enchaîné depuis un rythme de vie qu’elle qualifie de frénétique. Dans le même temps, l’ancienne professeure se dit soulagée de constater une amélioration apparente : à ses yeux, Pierre Garnier semble aujourd’hui en meilleur état qu’il ne l’était il y a quelques mois.

La présentation de Vos objets valent de l’or marque pour Adeline Toniutti une étape nouvelle de sa carrière, avec un format qui mêle expertise, récit familial et patrimoine, et une attention particulière portée aux parcours humains rencontrés lors des tournages.