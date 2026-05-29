Ambre , lauréate de la treizième saison de la « Star Academy » le 7 février dernier, publiera son tout premier single intitulé J’me demande le 5 juin à minuit sur l’ensemble des plateformes de diffusion. L’annonce a été faite par la jeune chanteuse de 18 ans sur son compte Instagram le 29 mai ; elle intervient alors qu’Ambre poursuit la tournée du programme avec ses camarades à travers la France, la Belgique et la Suisse.

Originaire d’Île-de-France et présentée comme la benjamine de la promotion, Ambre s’est imposée face à Léa lors de la finale. Depuis sa victoire, plusieurs artistes issus des dernières éditions ont entamé une carrière solo : Pierre Garnier (saison 11) avait notamment interprété son titre Ceux qu’on était lors de la finale de sa saison, et Marine (saison 12) avait sorti Ma Faute peu après sa victoire. Parmi les anciens élèves du château, Jeanne, Théo P. et Mélissa ont eux aussi déjà dévoilé leurs premiers singles.

Pour annoncer la sortie de son premier morceau, Ambre a mis en scène une courte séquence humoristique où elle se glisse dans la peau d’une présentatrice de journal télévisé à la manière de Léa Salamé. Cette mise en scène, relayée sur ses réseaux, a suscité de nombreux commentaires et des félicitations de ses camarades de promotion — Mélissa, Anouk, Bastiaan, Léa, Lily, Jeanne, Emma ou Théo P. figurant parmi ceux qui ont salué la performance.

Première écoute, réactions et calendrier

Le titre J’me demande a été présenté en avant-première le 28 mai lors d’un événement organisé par Sony Music France, réservé à quelques privilégiés. Les retours publiés sur le réseau social X ont été largement positifs : on y lit des commentaires du type « vraiment dans sa vibe », « il lui ressemble tellement » ou encore « Vous allez être choqués, j’ai encore le refrain en tête ». Ces premières écoutes donnent un aperçu de l’accueil critique et populaire qui attendra la sortie officielle.

Parallèlement à cette communication musicale, la jeune gagnante, grande admiratrice de Lady Gaga selon ses propres déclarations, continue de s’investir dans la tournée « Star Academy Tour » organisée avec sept autres anciens élèves du château. La programmation télévisée liée au spectacle a également été évoquée : TF1 diffusera le concert événement le 6 juin, selon des informations liées à la tournée, et certains observateurs et internautes avancent que Ambre pourrait interpréter en direct son nouveau single lors d’une étape au Zénith de Toulon.

La mise en ligne de J’me demande sur toutes les plateformes est programmée à minuit le 5 juin, date à laquelle le public découvrira la première proposition musicale officielle d’Ambre depuis sa victoire en février.