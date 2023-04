Michael Essien: « Tous les grands joueurs ne deviennent pas de bons entraîneurs »

- Publicité-

L’ancien milieu de terrain du Ghana et de Chelsea, Michael Essien, a déclaré qu’être un grand joueur professionnel ne signifie pas que l’on deviendrait automatiquement un grand entraîneur.

Essien a récemment obtenu ses licences UEFA A et UEFA Elite Youth A et a travaillé comme entraîneur adjoint au club danois Nordsjaelland. Il existe une longue liste de footballeurs professionnels qui sont devenus des managers à succès après avoir pris leur retraite sportive, notamment Pep Guardiola et Carlo Ancelotti.

Certains des contemporains d’Essien se sont également tournés vers l’entraînement ces dernières années, Frank Lampard, Steven Gerrard, Xavi Alonso et Vincent Kompany ayant tous dirigé de grands clubs.



Bien qu’Essien veuille se tailler une place dans la pirogue managériale, le Ghanéen a déclaré qu’il n’était pas encore pressé. « Les gens pensent que parce que vous avez été un joueur professionnel au plus haut niveau, il est facile de devenir entraîneur, mais c’est totalement différent. C’est pourquoi j’ai réussi à prendre mon temps et à le prendre au jour le jour », a-t-il déclaré à DW Sport.

L’ancien milieu de terrain pense cependant que ce n’est qu’une question de temps avant que davantage de footballeurs professionnels ne deviennent entraîneurs après avoir raccroché leurs crampons. « Je pense que ce n’est qu’une question de temps avant de commencer à voir notre génération de footballeurs devenir des entraîneurs de haut niveau [en Europe] », a-t- il ajouté.

Alors que bon nombre de ses anciens coéquipiers se sont engagés dans la politique, Essien ne se voit pas emprunter cette voie, ni maintenant ni dans un futur lointain. Selon l’ancien Lyonnais, il préfère transmettre ses connaissances aux jeunes footballeurs sur le terrain plutôt que de gérer les affaires depuis un bureau.



« Ce que je déteste dans ma vie, c’est la politique. Je ne pense pas que je m’impliquerai un jour au niveau politique, a déclaré l’ancien du Real Madrid. Je fais mes badges parce que j’aime être avec les joueurs sur le terrain, et je reste très proche d’eux, leur parle, leur donne des conseils et des trucs comme ça. Cela me rend heureux, plutôt que de rester assis au bureau ou au téléphone en parlant aux gens. »