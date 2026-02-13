Michael Carrick élu manager du mois de janvier en Premier League

Michael Carrick a été distingué comme entraîneur du mois de janvier en Premier League, une consécration obtenue face à des concurrents tels que Sean Dyche (Nottingham Forest), Andoni Iraola (AFC Bournemouth) et Liam Rosenior (Chelsea).

Nommé entraîneur par intérim à la mi-janvier, Carrick a immédiatement transformé l’atmosphère à Manchester United. Sa première sortie sur le banc a coïncidé avec un succès retentissant dans le derby contre Manchester City (2-0), suivi d’une victoire 3-2 à Arsenal qui a privé les Gunners de leur invincibilité à domicile pour la saison en cours.

Ces performances sont d’autant plus remarquables qu’elles interviennent après une série moins convaincante : en deux matches, United a récolté sensiblement plus de points que lors des trois rencontres précédentes contre Leeds, Wolverhampton et Burnley, clubs situés en bas du classement. L’impact se mesure autant dans les résultats que dans la dynamique insufflée au groupe.

Un prix qui confère du crédit à sa mission intérimaire

Cette distinction place Carrick dans un groupe restreint d’entraîneurs intérimaires récompensés pour un court mandat, aux côtés d’entraîneurs comme Ole Gunnar Solskjaer, Darren Moore ou Mike Jackson, qui avaient eux aussi su tirer le meilleur de situations temporaires.

Pour Manchester United, cette période de réussite soulève des questions sur l’avenir du banc : si la progression se confirme, la direction devra peser l’option de prolonger la mission de Carrick ou de poursuivre sa quête d’un technicien permanent. Quoi qu’il en soit, sa capacité à obtenir des résultats face aux meilleures équipes du championnat a redonné un souffle palpable au club.