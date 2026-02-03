Mi-temps Coupe du Roi : le Barça devant Albacete

Mardi soir, le FC Barcelone mène à la pause contre Albacete dans le cadre des quarts de finale de la Coupe du Roi, avec un avantage d’un but à zéro après les 45 premières minutes. Les Catalans ont su imposer leur rythme et trouver l’ouverture avant la mi-temps.

La formation d’Albacete avait choisi d’adopter une posture défensive pour contenir les offensives blaugrana, mais elle n’a pas tenu le coup pendant toute la première période. À la 39e minute, une action collective du Barça a permis à Lamine Yamal de tromper le gardien adverse, déclenchant les célébrations côté catalan.

Avant la fin de la première mi-temps, Albacete a tenté de revenir au score mais les Espagnols n’ont pas réussi à concrétiser leurs meilleurs instants. Le match restait ouvert et intense, les deux équipes se livrant physiquement et tactiquement.