Mette-Marit de Norvège : son état de santé s’aggrave, le palais doit faire sans elle

La princesse héritière de Norvège, Mette‑Marit, ne participera pas à la visite d’État prévue aux côtés du roi Philippe et de la reine Mathilde le 24 mars. L’annonce a été relayée par la chaîne publique NRK le mardi 17 mars; Guri Varpe, responsable de la communication de la Maison royale, a confirmé que la dégradation de son état de santé explique son absence du programme de la visite.

Agée de 52 ans, la princesse vit depuis plusieurs années avec une pathologie respiratoire diagnostiquée en 2018, une fibrose pulmonaire. Depuis ce diagnostic, elle a dû annuler ou repousser des engagements et adapter son planning en fonction des traitements.

La fin de l’année 2025 avait déjà vu une aggravation de son état, selon un communiqué de la Maison royale publié en décembre. Les équipes médicales du Rikshospitalet d’Oslo ont alors commencé à envisager une éventuelle transplantation pulmonaire; le professeur Are Martin Holm, chef du service de pneumologie, avait indiqué que les dispositions nécessaires étaient prises pour une greffe possible, sans préciser de calendrier.

Difficultés personnelles et répercussions sur son rôle public

Parallèlement aux problèmes de santé, Mette‑Marit a été mise sous pression par des révélations en janvier concernant des liens passés avec Jeffrey Epstein. Le contexte médiatique s’est renforcé avec le procès très suivi de son fils aîné, Marius Borg Høiby, poursuivi pour plusieurs chefs d’accusation.

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Des institutions ayant travaillé avec la princesse se sont retirées de certaines collaborations. L’Association norvégienne des bibliothèques a annoncé la rupture de son partenariat, invoquant un manque de clarifications de la part du Palais sur la nature de ses relations avec le défunt ressortissant américain.

Épouse du prince héritier Haakon depuis 2001, Mette‑Marit était devenue une figure centrale de la famille royale. Une analyse de NRK relève qu’elle s’absentait rarement lors de visites d’État, de sorte que son indisponibilité prévue le 24 mars constitue une évolution notable de sa présence officielle.

Sa dernière apparition publique remonte au 28 janvier lors d’un déplacement à Fredrikstad. Depuis cette date, aucun retour aux activités publiques n’a été annoncé à court terme et son agenda reste vide.