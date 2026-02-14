Mette-Marit de Norvège photographiée rendant visite à son fils en prison

Le jeudi 12 février au soir, la princesse Mette-Marit s’est rendue à la prison d’Oslo pour rencontrer son fils Marius Borg Høiby, actuellement détenu dans le cadre d’un procès. Le jeune homme, âgé de 29 ans, fait l’objet de 38 chefs d’accusation, parmi lesquels quatre viols.

Le procès, qui a débuté il y a une semaine, doit se dérouler sur environ sept semaines. Marius Borg Høiby nie les faits et se déclare non coupable. Selon le média Bild, la princesse a été aperçue à 19h30 à bord d’un court cortège composé de deux 4×4 BMW noirs et serait restée près d’une heure ; Bild a publié des photos de cette visite. Sa présence à cet horaire inhabituel a suscité des questions en Norvège quant à un éventuel traitement de faveur.

Ce déplacement n’était pas isolé : d’après le journal norvégien SE og HØR, le couple princier s’était rendu la semaine précédente à la même heure pour apporter son soutien à Marius. Par ailleurs, Mette-Marit est atteinte d’une fibrose pulmonaire et a suivi, avant les fêtes de fin d’année, un programme de réadaptation pulmonaire de plusieurs semaines. Elle est également citée dans les dossiers de l’affaire Jeffrey Epstein, publiés par la justice américaine, à plus de 1 000 reprises ; elle a présenté des excuses et assuré qu’elle n’avait pas eu connaissance des actes criminels d’Epstein au moment de leurs échanges.

Haakon et Mette-Marit affichent leur soutien à leur fils