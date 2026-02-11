Mette-Marit de Norvège : le communiqué précise qu’elle ne peut répondre pour l’instant

Les révélations liées aux dossiers Epstein publiés fin janvier par le ministère américain de la Justice mettent la princesse Mette-Marit de Norvège au centre d’une controverse en 2026, au moment où son fils aîné est jugé pour des faits de viols. La princesse a adressé un communiqué aux organismes dont elle est marraine afin de s’expliquer.

Son nom apparaît à plusieurs reprises dans ces documents rendus publics. Après un premier message d’excuses, le Premier ministre Jonas Gahr Støre a demandé des précisions sur la nature des échanges entre la princesse et le financier américain, condamné pour crimes sexuels et décédé en prison en 2019. Le Palais royal a transmis, le mardi 10 février, une nouvelle lettre à diverses associations, publiée notamment par le média Se Og Hor, dans laquelle la princesse cherche à apporter des éléments de réponse et à rassurer.

Le communiqué indique que Mette-Marit, dont la santé demeure fragile et dont le fils aîné est actuellement confronté à la justice, n’est pas en mesure pour l’instant de fournir des réponses plus détaillées aux questions en suspens. La Maison royale précise qu’elle souhaite contribuer à une explication plus complète mais qu’elle a besoin de temps pour se ressourcer. Le texte rappelle également qu’en 2019 la princesse s’était déjà exprimée sur ses contacts et rencontres avec Jeffrey Epstein et mentionne une recherche en ligne effectuée il y a sept ans au sujet de son passé criminel.

La princesse affirme n’avoir pas connu l’étendue et la nature des crimes d’Epstein lors de leurs contacts

Dans ce nouveau courrier, Mette-Marit renouvelle ses excuses auprès des personnes qu’elle estime avoir déçues et adresse des propos au roi Harald V et à la reine Sonja. Elle affirme que, si elle avait alors su « ce que l’on sait aujourd’hui » à propos d’Epstein, elle n’aurait pas entretenu de relations avec lui. La princesse soutient qu’elle ignorait l’ampleur et la nature des infractions pour lesquelles Epstein avait été condamné en 2009 et avait purgé une peine, et ajoute que la recherche en ligne mentionnée ne change pas cette position.

Le communiqué note aussi que, lors des liens rapprochés de Mette-Marit avec Epstein au début des années 2010, l’affaire était déjà largement médiatisée ; parmi les témoignages publiés, celui de Virginia Giuffre dans la presse britannique évoquait des abus et accusait Ghislaine Maxwell et l’ex-prince Andrew de complicité.

Malgré les excuses publiques de la princesse, le magazine Sex and Society a mis fin à sa collaboration avec elle. Le 9 février, le Conseil norvégien pour la santé mentale a annoncé la suspension de sa coopération avec la mère de Marius Borg. Selon le quotidien VG, plusieurs organisations ont sollicité des clarifications auprès du Palais avant de prendre leur décision. Mette-Marit demande du temps, tandis que la pression autour de l’affaire se maintient.