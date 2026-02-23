Affaiblie par la polémique liée à ses relations avec Jeffrey Epstein et par le procès de son fils aîné, Mette-Marit voit réapparaître des épisodes gênants de son passé. Des comportements perçus comme des affronts envers d’autres membres de monarchies suscitent des interrogations sur son rôle futur en tant que reine consort.

Les révélations tirées des archives Epstein continuent d’impacter la monarchie norvégienne. Outre la proximité passée entre la princesse héritière et l’homme d’affaires américain, des échanges privés publiés montrent qu’elle se serait montrée peu indulgente à l’égard de têtes couronnées. En mars 2013, à quelques semaines de l’accession au trône de Willem-Alexander et Máxima, une réunion organisée à Oude Loo a vu le prince Haakon y participer seul : si l’absence de Mette-Marit avait été officiellement expliquée par des problèmes de santé, des courriels publiés indiquent qu’elle se trouvait à New York en compagnie de Jeffrey Epstein, une absence interprétée comme un camouflet par leurs hôtes néerlandais.

Un autre épisode remonte au 20 octobre 2012, lors du mariage du prince Guillaume et de la princesse Stéphanie au Luxembourg, qui avait rassemblé les familles royales européennes dans une atmosphère solennelle, marquée par le deuil récent de la mère de la mariée. Dans un message adressé à Epstein, Mette-Marit aurait qualifié la cérémonie de « mariage ennuyeux » et affirmé que « les deux protagonistes ne feront pas long feu ». Treize ans plus tard, cette prédiction ne s’est pas réalisée. Ces révélations poussent une partie de l’opinion publique norvégienne à remettre en question la légitimité et le caractère moderne que la princesse est supposée représenter.

Mette-Marit de Norvège au cœur du dossier Epstein : une contradiction qui la fragilise