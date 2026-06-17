«Messi est un fou », Haaland salue le triplé de la légende argentine
Auteur d’un doublé avec la Norvège pour son entrée en lice au Mondial 2026, Erling Haaland a néanmoins été impressionné par la prestation de Lionel Messi. Le capitaine argentin, auteur d’un triplé face à l’Algérie, a reçu un hommage de la star de Manchester City.
Erling Haaland n’a pas caché son admiration après la prestation exceptionnelle de Lionel Messi lors de l’entrée en lice de l’Argentine à la Coupe du monde 2026. Auteur d’un triplé face à l’Algérie (3-0), le capitaine de l’Albiceleste a reçu les éloges de l’attaquant norvégien. Sur son compte Snapchat, la star de Manchester City a réagi à la démonstration du champion du monde argentin en publiant une photo accompagnée d’un commentaire aussi bref qu’éloquent : « Messi est un fou. »
Une marque de respect venant d’un concurrent direct dans la course au Soulier d’or. Quelques heures plus tôt, Haaland avait lui-même réussi des débuts remarqués dans le tournoi en inscrivant un doublé lors de la large victoire de la Norvège contre l’Irak (4-1). Les deux réalisations de l’avant-centre de Manchester City ont largement contribué au succès de sa sélection, qui a idéalement lancé sa campagne mondiale.
Mais la performance du Norvégien a rapidement été éclipsée par celle de Messi. Grâce à ses trois buts contre l’Algérie, l’Argentin a non seulement pris la tête du classement des buteurs du tournoi, mais il a également rejoint l’Allemand Miroslav Klose au sommet de la hiérarchie des meilleurs réalisateurs de l’histoire de la Coupe du monde. A 39 ans, le septuple Ballon d’Or continue ainsi d’écrire sa légende sur la scène internationale et confirme qu’il demeure l’un des principaux acteurs de ce Mondial 2026.
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