«Messi doit gagner une Coupe du Monde»: les propos de Gianni Infantino font polémiques

Alors que la victoire de l’Argentine contre la Croatie (3-0) mardi soir, en demi-finale de la Coupe du monde 2022, avec un penalty litigieux de Lionel Messi, fait polémique, une ancienne déclaration de Gianni Infantino sur la Pulga a refait surface.

En attendant le verdict de l’opposition entre la France et le Maroc prévue ce soir à 20 heures (GMT+1), la première finaliste de la Coupe du monde 2922 est déjà connue. Il s’agit de l’Argentine, qui a composté son ticket pour le sprint final après sa victoire face à la Croatie, mardi soir. L’Albiceleste a en effet battu la Vatreni en demi-finale sur le score de 3-0. Un but sur penalty de Lionel Messi et un doublé du jeune attaquant Julian Alvarez ont propulsé les Argentins au dernier tour du tournoi.

Mais déjà cette victoire des hommes du sélectionneur Lionel Scaloni fait polémique. Si l’équipe croate a dénoncé le penalty accordé au septuple Ballon d’Or dans cette rencontre, de plus en plus de voix s’élèvent pour s’indigner contre les fautes litigieuses sifflées en faveur des Argentins. Les Sud-américains ont obtenu quatre penaltys en six rencontres de cette édition de la Coupe du monde, parfois contestables.

Et comme pour justifier ce qu’ils dénoncent, certains ressortent de vieilles déclarations de Gianni Infantino qui prenait carrément partie pour la sélection argentine. Au détour d’une interview accordée en 2017 au journal La Nación, le président de la FIFA avait déclaré qu’« il serait injuste » que Lionel Messi prenne sa retraite sportive sans avoir soulevé une fois le trophée de la Coupe du monde. Le dirigeant suisse avait ajouté que la Pulga était « extraordinaire » et jugeait qu’avec son compatriote argentin Diego Armando Maradona, il avait marqué « une époque ».

« Les années 80 et 90 appartenaient à Maradona, ces dix dernières années à Messi. Bien sûr, Maradona a aussi remporté une Coupe du monde. Oui, Messi doit encore gagner une Coupe du monde », a répété Gianni Infantino. Des propos qui refont surface cinq ans plus tard, alors que l’Argentine n’est plus qu’à une rencontre de sa troisième couronne dans cette compétition. Les internautes pensent que l’Albiceleste est favorite dans cette Coupe du Monde et que Gianni Infantino fait tout son possible pour que la bande à Lionel Messi gagne.