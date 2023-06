« Mes larmes coulent chaque matin », Davido revient sur le décès de son fils de 3 ans Ifeanyi

- Publicité-

Sous les feux des projecteurs depuis la sortie de son nouvel album, David Adeleke continue de faire parler de lui. Lors d’une récente interview accordée à Million Dollaz Worth Of Game le 12 juin 2023, Davido s’est ouvert sur la tristesse écrasante qui l’envahit chaque jour depuis le décès prématuré d’Ifeanyi.

Le 30 octobre 2022, un événement tragique a durement éprouvé la famille de Davido. Ifeanyi le fils de 3 ans du chanteur avec Chioma est décédé par noyade dans la piscine de la résidence familiale à Lagos. Une épreuve douloureuse qui a plongé l’artiste dans une période de retrait des réseaux sociaux, s’étendant sur une durée de six mois, pendant lesquels il se réfugia dans les méandres de sa musique pour y trouver consolation. Ainsi, émergea son opus tant attendu, intitulé « Timeless », un véritable exutoire où il déversa ses émotions à travers des compositions à la fois enivrantes et vibrantes.

Cependant, derrière ce courage, Davido a admis qu’il pleurait encore tous les matins la perte de son fils. « Il me manque chaque jour, mes larmes coulent sur mes joues chaque matin, même si cela ne se voit pas« , a déclaré l’artiste. Au milieu de sa lutte personnelle, l’interprète du titre « Unavailable » reconnaît la responsabilité qu’il a envers ses proches, en particulier la mère d’Ifeanyi. Il comprend qu’il doit être fort non seulement pour eux, mais aussi pour ses fans à travers le monde. « Mon fils veille sur moi. En plus de soutenir la mère d’Ifeanyi, qui est ma première priorité, je dois aussi être une source de force pour le monde entier« , a-t-il affirmé.

Davido a trouvé un certain réconfort dans la conviction que son fils et sa défunte mère dansent joyeusement ensemble au paradis. Il attribue sa capacité à surmonter son chagrin à sa foi inébranlable en Dieu. « Ceux qui suivent mon parcours de guérison voient que c’est Dieu qui m’a soutenu. Ma femme et moi avons trouvé notre force dans la foi, et Dieu a manifesté son existence« , a-t-il expliqué.

Malgré la douleur qu’il ressent chaque jour, Davido cherche à transformer son chagrin en une source d’inspiration pour les autres. Il espère que son expérience personnelle pourra apporter du réconfort et de l’espoir à ceux qui traversent des moments difficiles. La star nigériane reste résolue à honorer la mémoire de son fils en continuant à créer de la musique qui touche les cœurs et qui célèbre la vie.

