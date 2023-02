« Merci de m’avoir donné l’opportunité de … », Tina Glamour après sa rencontre avec Roi 12 12

Tina Glamour est de nouveau revenu sur sa visite chez le Roi 12 12 en Côte d’Ivoire. Mais cette fois-ci, la mère de DJ Arafat a rendu hommage à Apoutchou National pour le rôle qu’il a joué dans cette rencontre.

Apoutchou National est le facilitateur de la visite de la mère de DJ Arafat, Tina Glamour au Roi 12 12 il y a quelques jours. La confession a été faite par la chanteuse alors qu’elle lui exprimait sa reconnaissance.

Pour elle, l’enfant de l’actrice Bleu Brigitte est un fils digne en paroles et en respect. « Sois bénis pour ton cœur de partage envers moi. Tu es mon fils chéri. Merci pour m’avoir donné l’opportunité de voir le roi. On est ensemble et c’est toi qui est vraiment le guide. Tu aimes aider, que Dieu t’élève encore

plus», a lâché Lady Glam’s.

Et pourtant, le jour de cette rencontre, Tina Glamour disait s’être rendue chez l’homme d’affaires malien des suites d’une intuition que lui aurait donnée son défunt fils Ange Houon dit DJ Arafat.

Toutefois, même si la mère de DJ Arafat n’a pas dévoilé ce qu’elle a reçu de Roi 12 12, cet hommage à Apoutchou est la preuve qu’ils ont finalement fumé le calumet de la paix après les brouilles interminables par média interposé.