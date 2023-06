Mercato: Victor Osimhen parti pour rester à Naples?

Annoncé un peu partout en Europe cet été, Victor Osimhen pourrait finalement rester à Naples, alors que les Partenopei envisagent de prolonger de deux années supplémentaires le contrat du buteur nigérian, soit jusqu’en 2027.

C’est une grosse bombe lâchée par Aurelio De Laurentiis sur l’avenir de Victor Osimhen. Courtisé par plusieurs cadors européens dont le PSG, l’attaquant nigérian pourrait finalement rester à Naples. Les Partenopei négocient en effet une prolongation du joueur de 24 ans, de deux années supplémentaires. L’information a été donnée par le président du club italien lors d’une conférence de presse ce lundi.

« J’ai dit depuis un certain temps que Victor Osimhen doit rester, puis si une proposition arrive à laquelle on ne peut pas renoncer pour la santé du Napoli, nous l’évaluerons et prendrons la meilleure décision pour le club. Mais avant la fête du 4 juin, nous avons parlé, parce qu’il est une priorité. Nous avons un accord de principe avec Victor Osimhen pour prolonger son contrat de deux ans », a déclaré De Laurentiis sur le cas de l’avant-centre des Super Eagles, sous contrat avec les vainqueurs en titre de la Serie A jusqu’en 2025.

Une saison 2022-2023 XXL

Auteur d’une saison impressionnante tant sur le plan individuel que collectif, Victor Osimhen a joué un rôle central dans la conquête du titre du Napoli. Meilleur buteur de la Serie A avec 26 buts et quatre passes décisives en 32 apparitions en Serie A, le natif de Lagos a été élu meilleur attaquant de l’année. Il est aussi le premier joueur africain à remporter le titre du meilleur buteur dans le championnat italien.

L’attaquant a également marqué cinq fois en six apparitions pour son club en UEFA Champions League. L’ancien joueur de Wolfsburg a également été nommé meilleur attaquant et inclus dans l’équipe type de la saison.

