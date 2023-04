Mercato: Victor Osimhen au Bayern?La réaction de Tuchel

- Publicité-

L’entraîneur du Bayern Munich, Thomas Tuchel, a été interrogé sur l’intérêt du club bavarois pour l’attaquant de Naples, Victor Osimhen. Et la réponse du technicien allemand a été sans appel.

Le Bayern Munich sera sans doute parmi les clubs qui dépenseront sans compter lors du prochain mercato estival. Moins impressionnants cette saison avec une équipe déjà éliminée de la Ligue des champions, éjectée par Manchester City en quart de finale (0-3, 1-1), les Bavarois devraient renforcer leur effectif, dans tous les secteurs.

L’attaque est d’ailleurs le gros chantier des Munichois qui s’activent déjà en coulisse pour dénicher un buteur de classe mondiale. Le nom de Victor Osimhen est d’ailleurs évoqué ces dernières semaines dans la presse allemande. L’arme fatale de Naples enchaîne les prestations XXL cette saison avec les Partenopei.

Interrogé sur le possible arrivé du buteur nigérian l’été prochain, Thomas Tuchel préfère ne pas se mouiller. « Je connais les mécanismes. Je sais qu’une info différente arriverait en Italie (comme quoi ses propos seront mal interprétés). Mon collègue (Luciano Spalletti) pourrait me demander pourquoi je ne me tais pas. C’est pourquoi je le ferai, et je ne parlerai pas des joueurs qui sont sous contrat avec d’autres clubs», a déclaré Tuchel.

Le joueur de 24 ans reste le meilleur buteur de la Serie A avec 21 buts disposant aussi de 5 autres réalisations en C1 cette saison. Son contrat avec Naples, qu’il a rejoint en été 2020, finit en juin 2025. Egalement courtisé par le PSG et Manchester United, le Super Eagle ne quittera pas les Napolitains sans la somme de 150 millions d’euros exigée par ses employeurs pour le laisser partir.