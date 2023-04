Mercato: vers un retour de Franck Lampard sur le banc de Chelsea

Selon les informations de Sky Sports, Frank Lampard aurait donné son accord pour assurer l’intérim, jusqu’à la fin de saison, sur le banc de Chelsea après l’éviction de Graham Potter.

Après avoir limogé son entraîneur Graham Potter, Chelsea multiplie les pistes pour lui trouver un remplaçant. Les médias européens ont évoqué plusieurs noms sur la liste des Blues, notamment Julian Nagelsmann, récemment débarqué par le Bayern Munich, ou encore Luis Enrique. Mais dans la soirée de mercredi, un nouveau nom a fait son apparition. Selon le journaliste très bien informé, Fabrizio Romano, le club de Londres aurait contacté Franck Lampard pour prendre le poste.

Et, ce jeudi matin, Sky Sports confirme l’information en ajoutant que Lampard aurait déjà donné son accord pour reprendre le poste d’entraîneur de Chelsea, qu’il avait déjà occupé par le passé. Toujours selon la même source, l’ancien milieu a donné son accord pour un contrat à très très court terme jusqu’à la fin de la saison 2022-2023. Légende du club londonien, Frank Lampard pourrait même diriger l’entraînement collectif ce jeudi et prendre place sur le banc de l’équipe première dès le déplacement à Wolverhampton samedi lors de la 30e journée de Premier League.

- Publicité-

Frank Lampard a marqué l’histoire du Chelsea Football Club entre 2001 et 2014, contribuant à écrire les plus belles pages du club avec notamment trois titres de championnat et surtout un sacre en Ligue des champions en 2012 en tant que joueur. En juillet 2019, il a pris les rênes de l’équipe en tant qu’entraîneur, après une première expérience sur le banc de Derby County. Cependant, son mandat d’entraîneur à Chelsea a été de courte durée. En effet, il n’a dirigé les Blues qu’à 84 reprises, avec un bilan mitigé de 44 victoires, 15 nuls et 25 défaites. Malgré un début de saison prometteur, Lampard a finalement été écarté de son poste en janvier 2021 et remplacé par Thomas Tuchel.