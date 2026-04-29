Ghana : Carlos Queiroz veut reformer son duo avec Roger De Sa pour la Coupe du Monde 2026

Carlos Queiroz, fraîchement nommé à la tête de la sélection ghanéenne, pourrait bientôt voir débarquer à ses côtés un visage familier : Roger De Sa. L’arrivée du technicien sud-africain s’inscrirait dans la refonte du staff des Black Stars en prévision de la Coupe du monde 2026.

Des sources sud-africaines indiquent que De Sa serait en pourparlers avancés avec la Fédération ghanéenne de football pour occuper un rôle d’adjoint. Les discussions, selon ces informations, seraient proches d’un accord formel.

Né au Mozambique, Roger De Sa entretient depuis de nombreuses années une relation de travail étroite avec Queiroz. Le tandem s’est déjà retrouvé sur des grandes compétitions internationales, notamment lors du Mondial 2022 avec l’Iran et au sein du staff de la sélection qatarie.

Un binôme éprouvé sur la scène internationale

Leur collaboration n’est pas nouvelle : elle a pris plusieurs formes, dont une campagne marquante en Égypte où le duo a mené les Pharaons jusqu’à la finale de la Coupe d’Afrique des nations 2021, perdue face au Sénégal après une séance de tirs au but. De Sa a également croisé la route de Queiroz lors du parcours portugais de l’entraîneur, autour de la Coupe du monde 2010.

Parallèlement à ses expériences internationales, Roger De Sa s’est forgé une solide réputation dans le championnat sud-africain. Il a entraîné divers clubs de la Premier Soccer League, avec à son palmarès un parcours notable avec les Orlando Pirates qui ont atteint la finale de la Ligue des champions de la CAF en 2013.

Pour Queiroz, s’entourer de De Sa représente un choix tactique visant à installer stabilité et complicité au sein du staff technique, alors que le Ghana se prépare à disputer le Mondial organisé aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

Si rien n’a encore été officialisé, Roger De Sa a confié que les négociations étaient très avancées et que seuls des points contractuels restaient à finaliser avant une signature éventuelle.