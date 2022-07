Mercato : une offre à 300 millions d’euros pour Cristiano Ronaldo

Selon les informations de la presse espagnole ce jeudi, un club d’Arabie Saoudite, dont le nom n’a pas filtré, est prêt à mettre 300 millions d’euros sur la table pour recruter Cristiano Ronaldo.

L’avenir de Cristiano Ronaldo agite toujours ce mercato estival. Alors que le portugais veut quitter Manchester United cet été, son entraîneur Erik Ten Hag a récemment fermé la porte à un départ du quintuple Ballon d’Or. « Non, nous planifions la saison à venir avec Cristiano Ronaldo et c’est comme ça, j’ai hâte de travailler avec lui. Il voudrait partir ? Il ne me l’a pas dit. Je l’ai lu mais comme je vous le dis, Ronaldo n’est pas à vendre, il fait partie de nos plans et nous voulons gagner ensemble », avait lâché l’ancien coach de l’Ajax en conférence de presse.

Mais en coulisse, l’agent de Cristiano Ronaldo tente déjà de lui trouver un nouveau point de chute. Selon la presse européenne, CR7 a été proposé à plusieurs cadors tels que le PSG, le Bayern Munich, ou encore le FC Barcelone. Mais aucune de ces équipes ne s’est vraiment montrée intéressée pour le moment. Et alors que le Portugais commence à s’impatienter pour son avenir, la presse espagnole révèle ce jeudi, que l’ancien buteur du Real Madrid a reçu une offre incroyable.

Une offre démentielle pour Ronaldo

D’après plusieurs médias dont AS, un club d’Arabie Saoudite, dont le nom n’a pas été dévoilé, est prêt à débourser 300 millions d’euros pour s’offrir l’attaquant des Reds Devils. Les médias expliquent que 30 millions d’euros seraient ainsi destinés au transfert du joueur et iraient dans les poches de Manchester, alors que 20 millions d’euros seraient utilisés comme commission pour les intermédiaires et Mendes. Ronaldo, lui même, percevrait 250 millions d’euros en salaire sur deux ans.

Une somme qui ferait du portugais, le joueur le mieux payé de l’histoire de ce sport. Seulement, selon AS, CR7 veut rester dans l’élite du football et n’a pas vraiment l’intention d’accepter cette offre. Il attend toujours une proposition d’un grand club européen, son désir étant d’évoluer en Ligue des Champions la saison prochaine.