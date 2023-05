Mercato: un cador anglais en embuscade pour Vinicius Jr

-Publicité-

Selon les informations de la Defensa Central ce mardi, Manchester United est déjà candidat pour accueillir Vinicius Jr, dont la situation en Espagne s’est compliquée dernièrement.

Le prochain mercato estival pourrait être bouleversé par l’affaire Vinicius Jr. Selon ESPN au Brésil, les proches du jeune joueur font pression en coulisses pour qu’il quitte le Real Madrid cet été, à la suite des nouvelles insultes racistes dont il a été victime dimanche soir lors du match contre Valence. Cette situation n’a pas échappé à plusieurs clubs qui suivent de près son cas. Le Sun explique ce mardi que des clubs de Premier League sont en état d’alerte en raison de sa situation.

De son côté, Defensa Central va plus loin en révélant le nom d’un club de Premier League qui est très intéressé par le profil de Vinicius. Selon cette source, Manchester United est candidat pour accueillir l’ailier du Real Madrid. Vinicius Jr est grandement apprécié par les Red Devils qui estiment qu’il pourrait être un véritable atout pour leur équipe. Manchester United, qui est également sur la piste de Neymar, rêve d’acquérir Vinicius Junior. La présence de Casemiro, un coéquipier qu’il connaît et apprécie, constitue un avantage pour le club mancunien. De plus, le fait d’avoir été bien accueilli en Angleterre lors des rencontres de la Ligue des Champions renforce son attrait. Selon DC, le paiement de son salaire ne serait pas un problème pour le club anglais, qui est sur le point d’être racheté.

Mais un départ de Vinicius Jr du Real Madrid n’est pas à l’ordre du jour. Selon la radio Cadena COPE, un transfert du prodige brésilien de la capitale espagnole cet été n’est pas envisageable. Le joueur traverse certes son plus mauvais moment depuis qu’il évolue à Madrid, mais il ne pense pas à plier bagage. De plus, la Casa Blanca a de quoi le retenir puisque sa clause libératoire est de 1 milliard d’euros.

