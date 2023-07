Mercato: Tosin Aiyegun proche de rejoindre le FC Nantes

-Publicité-

Auteur de 16 buts avec le FC Zurich la saison passée, Tosin Aiyegun pourrait rejoindre le FC Nantes en Ligue 1 cet été. Le club suisse négocierait avec les Canaris pour un transfert de l’international béninois au cours de ce mercato estival.

Pisté cet été par plusieurs clubs belges et français, Tosin Aiyegun devrait finalement échouer au FC Nantes. Le club de Ligue 1 négocierait avec le FC Zurich pour le transfert de l’international béninois. Auteur d’une saison 2022-2023 prolifique où il a signé 16 buts et délivré 3 passes décisives en 40 matchs avec FCZ, le Guépard a tapé dans l’œil des Canaris qui cherchent un avant-centre pour épauler Ignatius Ganago et Mostafa Mohamed en attaque.

Un accord entre Nantes et le joueur

Selon les informations de Hit West, le natif de Lagos aurait déjà trouvé un accord verbal avec le FCN pour évoluer chez les pensionnaires de Ligue 1 la saison prochaine. Encore sous contrat avec le club suisse jusqu’au 30 juin 2024, le joueur formé au Real Sapphire au Nigéria possède une valeur marchande estimée à 3.2 millions d’euros par transfertmarkt. Une somme nettement dans les cordes du club nantais qui devrait parvenir à arracher le Béninois des griffes de l’écurie suisse.

