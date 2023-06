Mercato: Steven Gerard va rebondir en Arabie saoudite

-Publicité-

Plusieurs mois après son départ d’Aston Villa, Steven Gerrard va prendre les rênes de Al Ettifaq, en Arabie saoudite, selon les informations de RMC Sport.

Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, N’golo Kanté… l’Arabie saoudite compte faire passer son championnat national de football dans une autre dimension, en recrutant les plus grandes stars de ce sport en fin de carrière ou presque. Et si plusieurs autres noms sont également visés, l’état pétrolier veut également faire venir de très grands entraîneurs en Saudi Pro League. Steven Gerrard devrait être le premier d’entre eux.

Après son départ d’Aston Villa en octobre dernier, l’entraîneur anglais âgé de 43 ans s’apprête à signer avec Al Ettifaq, selon les informations de RMC Sport. Il aurait même déjà rejoint la région du golfe Persique. Le club est basé dans la ville de Dammam, à l’est du pays, et a terminé à la 7e place lors du dernier championnat, à 35 points du champion Al Ittihad. Fondé en 1944 et doté d’un stade de 35.000 places, Ettifaq dispose actuellement d’un effectif plus ou moins jeune.

Après une brillante carrière de joueur, où il a obtenu 114 sélections et marqué 21 buts avec l’équipe nationale d’Angleterre, Steven Gerrard a entamé sa carrière d’entraîneur en travaillant avec les équipes de jeunes de Liverpool. Par la suite, il a pris les commandes des Glasgow Rangers en juin 2018, où il a exercé jusqu’à novembre 2021. Il a ensuite rejoint Aston Villa en novembre 2021, mais son passage là-bas a pris fin en octobre 2022. Au cours de ses différents mandats, les résultats obtenus par Gerrard ont été plus ou moins convaincants.

