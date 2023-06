Mercato: Sadio Mané réagit à la signature de Koulibaly et Mendy en Arabie Saoudite

L’attaquant sénégalais, Sadio Mané, a réagi au transfert de ses compatriotes Kalidou Koulibaly et Edouard Mendy en Arabie Saoudite. Et le Lion de la Téranga pense que ses coéquipiers devraient être appelés en équipe nationale, si tant est qu’ils sont performants dans leurs clubs respectifs.

Agés respectivement de 31 et 32 ans, Edouard Mendy et Kalidou Koulibaly vont poursuivre leur carrière dans le golfe. Les deux internationaux sénégalais vont rejoindre la Saudi Pro League en Arabie Saoudite. Le premier, indésirable à Chelsea, a trouvé un accord avec Al-Ahli et devrait très prochainement signer avec le géant saoudien. Le second sort d’une saison décevante avec les Blues. Egalement poussé vers la sortie, le champion d’Afrique en titre a trouvé refuge à Al Hilal qui a dégainé 20 millions de livres sterling pour s’attacher les services du défenseur sénégalais.

Une destination qui pourrait coûter leur place en sélection aux deux protégés d’Aliou Cissé. En effet, lors d’un rassemblement en 2019, l’entraineur des Lions de la Téranga avait indiqué que ceux qui évoluent dans des championnats exotiques n’avaient pas leur place dans son effectif. « Je reste sur ma philosophie, ceux qui ne jouent pas dans les Championnats majeurs ne sont pas sélectionnables », avait insisté le patron du banc sénégalais.

- Publicité-

Interrogé sur ces transferts, Sadio Mané ne voit lui, pas de problème à sélectionner ces deux cadres des Lions. « Je ne serais jamais contre ces joueurs-là qui vont en Chine ou en Arabie saoudite de rejoindre La Tanière, a précisé l’attaquant du Bayern Munich lors d’un entretien avec la 2STV. Tant que tu joues, que tu es performant et tu es là pour l’équipe, tu remplis tous les critères pour être sélectionné. Le coach en a conscience. Voir Koulibaly ou Edouard Mendy dans le championnat saoudien ne serait pas un inconvénient de les voir en Equipe Nationale. Je pense que c’est une question de choix. Ce n’est pas un problème, l’Equipe Nationale est ouvert à tout le monde. »

Des propos qui vont faire infléchir Aliou Cissé et « sa philosophie »? Rendez-vous en septembre prochain, lors de la sixième et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2023 (reportée à 2024) en Côte d’Ivoire. Déjà qualifiés et assurés de finir premiers du groupe L, les Lions sénégalais affronteront le Rwanda, déjà éliminé. L’autre match dans cette poule opposera le Bénin au Mozambique. Un match décisif pour les deux équipes, avec la qualification comme enjeux. Deuxièmes au classement avec un point d’avance sur leurs adversaires, les Mambas n’ont besoin que d’un nul pour valider leur ticket pour le voyage en terre ivoirienne. Les Guépards de leur côté, n’ont d’autres choix que d’arracher la victoire s’ils ne veulent pas suivre cette CAN à la télé.

Articles similaires