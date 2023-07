Mercato: Sadio Mané, Bouna Sarr…., le Bayern Munich fixe le prix de ses indésirables

-Publicité-

Les jours de Sadio Mané au Bayern Munich sont désormais comptés, alors que le club bavarois a fixé le prix de son attaquant. Le sénégalais Bouna Sarr est également placé sur le marché des transferts.

C’est une décision qui risque d’amenuiser d’avantage les espoirs de Sadio Mané de poursuivre sa carrière au Bayern Munich. Les Bavarois ont placé leur joueur sur le marché des transferts. Et le club allemand ne demande que le minimum pour laisser partir le Sénégalais: 20 millions d’euros selon les informations de Sky Sport Germany. Une somme inférieure au 32 millions décaissés l’été dernier par les Munichois pour l’arracher de Liverpool.

Pour sa première saison en Bundesliga, Sadio Mané n’a pas du tout eu le rendement escompté par le Bayern, avec seulement 7 buts inscrits en 25 matchs de Championnat. Eloigné des terrains par une blessure au genou qui l’a cloué à l’infirmerie pendant plusieurs mois, le double Ballon d’Or ne retrouvera pas sa forme à son retour sur le pré lors de la seconde moitié de saison. Une accumulation de frustration qui a fini par faire craquer l’ancien ailier des Reds, auteur d’un coup de sang contre son coéquipier Leroy Sané, lors d’une soirée de Ligue des champions.

- Publicité-

La goutte d’eau qui a fait déborder le vase aux yeux de ses dirigeants, plus que jamais décidés à s’en débarrasser. Mais pas que! Six autres pensionnaires du club champion d’Allemagne sont également sur la liste des transferts dont le sénégalais Bouna Sarr et le français Benjamin Pavard. Une opération dégraissage pour renflouer les caisses en vue d’un achat d’Harry Kane dont l’opération s’annonce coûteuse? Le buteur anglais est très convoité à Munich où il viendrait combler le gouffre immense laissé par Robert Lewandowski, parti au Barça.

Bayern's price expectations for the sale candidates [📸 @SkySportDE] pic.twitter.com/Rhga2NSfC7 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) July 10, 2023

Articles similaires