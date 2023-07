Mercato: Sadio Mané a dit « oui » à l’Arabie Saoudite (médias)

-Publicité-

Poussé vers la sortie par le Bayern Munich qui ne s’en cache même pas, en témoigne la sortie lapidaire de l’entraineur Thomas Tuchel sur le cas du Sénégalais, Sadio Mané pourrait échouer en Arabie Saoudite. Le Lion de la Téranga aurait donné son accord pour un transfert à Al Nassr, selon les informations de L’Equipe.

Sadio Mané s’est-il finalement résigné? Alors qu’il était déterminé à rester et s’imposer au Bayern Munich après sa première saison décevante, le joueur n’était plus en odeur de sainteté avec ses dirigeants qui avaient pourtant déboursé 32 millions d’euros l’été dernier pour le faire venir de Liverpool.

Le bilan mitigé du double Ballon d’Or africain (12 buts et 6 passes décisives en 38 matchs) couronné par son coup de sang contre son coéquipier Leroy Sané, aurait exaspéré les champions d’Allemagne en titre qui ont réclamé son départ.

Et c’est Thomas Tuchel, le coach arrivé en milieu de saison dernière en lieu et place de Julian Nagelsmann qui avait notamment souhaité sa venue, qui s’est chargé de le faire comprendre au joueur, utilisant les mass-média. « Sadio n’a pas répondu aux attentes la saison dernière. La concurrence est énorme à son poste. Nous avons une ‘constellation’ qui rend les choses très difficiles pour Sadio. Le joueur le sait aussi. Je connais son opinion, il connaît mon opinion et celle du club », avait lancé le technicien allemand la semaine dernière en conférence de presse.

Accord Mané-Al-Nassr

Une décision reçue cinq sur cinq par Sadio Mané qui s’est déjà mis dans la quête d’un nouveau point chute. Et le champion d’Afrique en titre a répondu favorablement aux sirènes des clubs de l’Arabie Saoudite, désireux de s’offrir le Lion de la Téranga. Le joueur de 31 ans a en effet dit oui à Al Nassr, selon les informations de The Athletic, confirmées par L’Equipe.

Le média français avance que le natif de Bambali a donné son accord pour son transfert vers le club de Cristiano Ronaldo, qui a récemment recruté le milieu ivoirien de RC Lens, Seko Fofana. Reste désormais aux pensionnaires de la Saudi Pro League de convaincre le Bayern Munich de céder son joueur. Les Bavarois avaient déjà fixé le prix du Sénégalais à 32 millions. Un montant qui ne serait sans doute pas un problème pour l’écurie de la péninsule arabique qui dispose de moyens financiers illimités.

Un an après son arrivée en provenance de Liverpool, l'ailier du Bayern Munich Sadio Mané est proche de s'engager avec Al Nassr. https://t.co/pKjv99zg76 pic.twitter.com/9ov3HZujT8 — L'ÉQUIPE (@lequipe) July 20, 2023

