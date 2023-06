Mercato: Ronaldo Nazario invite Messi et Neymar au Brésil

La star brésilienne, Ronaldo Nazario, a conseillé Messi et Neymar de rejoindre le club de Cruzeiro dont il est actionnaire à 90%, alors que les deux attaquants du PSG sont annoncés partant à la fin de la saison.

Messi et Neymar devraient quitter le PSG cet été. Le contrat de l’attaquant argentin avec le club parisien expire en juin et le vainqueur de la Coupe du monde argentine semble prêt à quitter les champions de France de Ligue 1. Durement critiqué par les ultras il y a quelques semaines, Neymar devrait également faire ses valises. La star auriverde qui dit se sentir moins apprécié dans la capitale française, est annoncée du côté de la Premier League où Manchester United et Chelsea seraient intéressés. Mais pas que.

Au Brésil, on suit également avec attention la situation de deux stars. Actionnaire du club local de Cruzeiro, Ronaldo Nazario rêve d’amener les deux joueurs dans son équipe. « Je crois vraiment en la qualité technique , les deux en ont plein. À tel point que l’histoire qu’ils ont faite (dans le football européen) parle d’elle-même », a déclaré Ronaldo via (Itatiaia), selon Sportskeeda.

«Maintenant, vous devez voir physiquement les conditions des deux. Logiquement, je trouverais facilement une place à Cruzeiro », a ajouté l’ancien buteur brésilien.

