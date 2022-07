Mercato : Ronaldo à Chelsea? Thomas Tuchel entretient le flou

Interrogé par Sky Sports sur les rumeurs envoyant Cristiano Ronaldo à Chelsea, Thomas Tuchel a déclaré que la priorité du mercato des Blues n’était pas en attaque, mais en défense.

Sur le départ de Manchester United, Cristiano Ronaldo est annoncé avec insistance du côté de Chelsea. Certains médias espagnols ont même affirmé que le nouveau propriétaire des Blues, Todd Boehly, a déjà rencontré le portugais et son agent pour discuter d’un éventuel transfert. Interrogé par Sky Sports sur ces rumeurs, l’entraîneur du club de Londres, Thomas Tuchel, a semé le doute.

« Je ne peux pas exclure la possibilité de signer un attaquant supplémentaire, mais pour l’instant, il ne s’agit pas de la priorité. La priorité, pour le moment, est la défense, ce n’est pas un secret. Avec cette idée en tête, nous devons voir ce qu’il est possible de faire« , a confié le technicien allemand. Si ce dernier ne confirme par la rumeur, il ne la nie pas non plus, ce qui laisse la porte ouverte pour Cristiano Ronaldo.

Mais il est vrai que Chelsea s’active énormément sur le marché des transferts pour combler le vide laissé en défense par Andreas Christensen, parti du côté du FC Barcelone. Selon les médias européens, les Blues sont tout proches de boucler l’arrivée du défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly (Naples). D’autres noms sont également évoqués pour renforcer la défense de Thomas Tuchel, tels que Nathan Aké (Manchester City) et Presnel Kimpembe (Paris Saint-Germain).