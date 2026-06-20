Mercato: Ronaldinho sort de sa retraite, son nouveau club confirmé

Ronaldinho s’apprête à écrire un nouveau chapitre de sa riche carrière. La légende du football brésilien a officiellement rejoint le Ravenna FC, club évoluant en Serie C italienne, à l’âge de 46 ans. L’ancien international auriverde n’avait plus disputé de rencontre professionnelle depuis son passage à Fluminense en 2015. Plus de dix ans après avoir quitté les terrains, l’ex-star du FC Barcelone et de l’AC Milan va donc effectuer un retour aussi inattendu que médiatique. Le club italien a annoncé que Ronaldinho sera officiellement présenté lors d’un événement organisé à Miami le 23 juin prochain.

Au-delà de son rôle de joueur, le Ballon d’Or 2005 est également actionnaire du Ravenna FC, une implication qui témoigne de son engagement dans le projet du club. « Nouvelles couleurs, même sourire. J’ai hâte de danser avec le ballon et d’écrire une nouvelle et belle histoire avec Ignazio Cipriani et la famille Cipriani », a déclaré le Brésilien. Avant d’ajouter : « Le football a toujours été une source de joie pour moi et je suis impatient d’apporter cet esprit à Ravenne. Que la magie opère ! » Le Ravenna FC appartient à l’homme d’affaires Ignazio Cipriani, qui a finalisé le rachat du club en 2024. L’ancienne figure dirigeante de l’AC Milan, Ariedo Braida, en occupe aujourd’hui le poste de vice-président.



