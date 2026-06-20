BENIN WEB TV

Mercato: Ronaldinho sort de sa retraite, son nouveau club confirmé

À 46 ans, Ronaldinho va retrouver les terrains. La légende brésilienne s’est engagée avec le Ravenna FC, pensionnaire de Serie C italienne, dont il est également actionnaire.

Romaric Déguénon
Romaric DéguénonVoir tous ses articles
Publié le à · Mis à jour le
Football
121vues
Mercato: Ronaldinho sort de sa retraite, son nouveau club confirmé
Publicité
1 min de lecture
Google NewsCommenter

Ronaldinho s’apprête à écrire un nouveau chapitre de sa riche carrière. La légende du football brésilien a officiellement rejoint le Ravenna FC, club évoluant en Serie C italienne, à l’âge de 46 ans. L’ancien international auriverde n’avait plus disputé de rencontre professionnelle depuis son passage à Fluminense en 2015. Plus de dix ans après avoir quitté les terrains, l’ex-star du FC Barcelone et de l’AC Milan va donc effectuer un retour aussi inattendu que médiatique. Le club italien a annoncé que Ronaldinho sera officiellement présenté lors d’un événement organisé à Miami le 23 juin prochain.

Au-delà de son rôle de joueur, le Ballon d’Or 2005 est également actionnaire du Ravenna FC, une implication qui témoigne de son engagement dans le projet du club. « Nouvelles couleurs, même sourire. J’ai hâte de danser avec le ballon et d’écrire une nouvelle et belle histoire avec Ignazio Cipriani et la famille Cipriani », a déclaré le Brésilien. Avant d’ajouter : « Le football a toujours été une source de joie pour moi et je suis impatient d’apporter cet esprit à Ravenne. Que la magie opère ! » Le Ravenna FC appartient à l’homme d’affaires Ignazio Cipriani, qui a finalisé le rachat du club en 2024. L’ancienne figure dirigeante de l’AC Milan, Ariedo Braida, en occupe aujourd’hui le poste de vice-président.


Articles liés

Mondial 2026: Ancelotti confirme le retour de Neymar face à l’EcosseMondial 2026: Ancelotti confirme le retour de Neymar face à l’EcosseMondial 2026 : pari gratuit Pays-Bas – Suède, faites votre pronosticMondial 2026 : pari gratuit Pays-Bas – Suède, faites votre pronosticMondial 2026: les États-Unis rejoignent le Mexique en seizièmes de finaleMondial 2026: les États-Unis rejoignent le Mexique en seizièmes de finale«Un véritable gâchis», Gernot Rohr déplore l’absence du Nigeria au Mondial 2026«Un véritable gâchis», Gernot Rohr déplore l’absence du Nigeria au Mondial 2026

Commentaires

Les commentaires se chargent lorsque vous arrivez ici.

Merci pour votre lecture — publicité
© 2026 BENIN WEB TV