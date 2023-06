Mercato Roma: un renfort pour José Mourinho (officiel)

-Publicité-

Dans un communiqué publié ce dimanche, la Roma a officiellement annoncé la venue de Houssem Aouar en provenance de Lyon. Un renfort de choix pour l’entraîneur des Romains, José Mourinho.

C’était annoncé depuis plusieurs semaines, c’est désomais officiel. Houssem Aouar rejoint la Roma et le championnat italien. Le club de la Louve a annoncé la nouvelle ce dimanche via un communiqué sur son site. «Le club est heureux de confirmer la signature du milieu de terrain algérien Houssem Aouar. Il a signé un contrat de cinq ans avec les Giallorossi, jusqu’au 30 juin 2028», peut-on notamment lire dans la publication du club. Une arrivée de choix pour le club et qui renforce considérablement l’effectif de José Mourinho.

«Aouar est un jeune joueur qui a déjà fait plus de 250 apparitions professionnelles. Il a la qualité technique et les prérequis pour continuer à s’améliorer. Son désir de venir à la Roma, malgré l’intérêt de plusieurs grands clubs, est une source de satisfaction pour nous tous» a d’ailleurs déclaré Tiago Pinto, le directeur général du club au sujet de sa nouvelle recrue.

Les adieux d’Aouar à Lyon

Quelques jours auparavant, Houssem Aouar, après avoir disputé 233 matchs sous les couleurs de son club formateur, a quitté l’Olympique Lyonnais. Il fait sa première apparition en tant que professionnel en février 2017, lors d’un match de la Ligue Europa contre l’AZ Alkmaar, et le numéro 8 de l’OL porte le maillot du club rhodanien pour la dernière fois le 27 mai 2023. Avant de débuter sa nouvelle aventure, le joueur avait publié un message d’adieu très émouvant à l’endroit des supporters Lyonnais.

« Il est aujourd’hui grand temps de tourner cette page et d’ajouter un nouveau chapitre à mon histoire. Ce départ, je l’avais envisagé bien autrement et bien plus tôt. C’est un vœu que j’avais déjà formulé il y a 3 ans, en 2020. Mais le seul souhait d’un joueur ne suffit pas toujours à décider de son destin. Mon but premier ayant toujours été le bien-être collectif, il m’a semblé à l’époque plus sain de ne pas m’étendre sur la question en cours de saison afin de ne pas impacter le bon état d’esprit du groupe.

Cependant, le jour viendra où la vérité finira par irradier les guerres d’ego qui ont empêché tout accord d’être conclu. Cette transparence je la dois à mon âme ainsi qu’à mes supporters. Chaque chose en son temps et chacun à sa place. Pour l’heure, c’est le cœur lourd que je vous fais mes au revoir», a écrit le joueur sur ses réseaux sociaux.

