Mercato: Riyad Mahrez a accepté l’offre d’Arabie Saoudite (Sky)

Selon les informations du journaliste de Sky, Rudy Galletti, Riyad Mahrez a trouvé un accord avec le club saoudien d’Al Ahly pour un transfert cet été.

A l’instar de plusieurs de ses homologues africains, Riyad Mahrez pourrait poursuivre sa carrière en Arabie Saoudite. Non content de sa situation à Manchester City malgré le triplé réalisé la saison dernière avec les Cityzens, l’attaquant algérien ne serait pas contre un départ et aurait même choisi sa prochaine destination.

En effet, le Fennec discuterait avec le club saoudien d’Al Ahly. Et selon les informations du journaliste de Sky, Rudy Galletti, le vainqueur de la CAN 2019 aurait accepté l’offre de l’écurie du golfe persique et pourrait signer sous peu.

Reste désormais à Al Ahly de convaincre Manchester City de libérer celui qui est sous contrat avec les Skyblues jusqu’en 2025. Si le deal se conclue, Mahrez rejoindrait Roberto Firmino et Edouard Mendy qui ont également signé chez le club de Djeddah.

