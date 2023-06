Mercato: réunion au sommet entre le clan Mbappé et le PSG

Selon les informations de Marca ce jeudi, une réunion au sommet est prévue demain vendredi entre le clan Mbappé et les dirigeants du PSG. L’avenir de l’ancien buteur de Monaco sera au centre des discussions.

Le futur de Kylian Mbappé continue de susciter de nombreuses interrogations alors que le feuilleton de son transfert se poursuit. Le jeune prodige français a récemment annoncé qu’il ne prolongerait pas son contrat avec le Paris Saint-Germain, mais la question demeure quant à savoir s’il restera pour honorer sa dernière année de son bail ou s’il sera transféré au Real Madrid dès cet été.

Au sein du club parisien, la position des dirigeants semble claire : ils souhaitent soit prolonger le contrat de Mbappé, soit le vendre dès cet été. Cependant, le flou demeure dans ce dossier et les spéculations, surtout venant d’Espagne, vont bon train quant à la décision finale.

Selon les dernières informations, une réunion décisive est prévue ce vendredi entre le clan de Kylian Mbappé et les dirigeants qataris du Paris Saint-Germain. Marca, le média espagnol réputé, a révélé cette rencontre au sommet, qui pourrait enfin apporter des éclaircissements sur l’avenir du prodige français. Kylian, avec sa mère Fayza Lamari, rencontrera ainsi Nasser al Khelaifi, président du club francais.

“La situation est plus qu’incertaine et aucune option n’est écartée, mais ces dernières heures une alternative s’est renforcée qui comblerait les souhaits de Mbappé et du PSG et ce n’est autre que le renouvellement avec un nouveau contrat de deux ou trois ans et le transférer l’été prochain. En aucun cas il n’y aurait de clause libératoire dans le nouveau contrat car en France elles sont interdites, il s’agirait donc d’un engagement verbal du club qu’en juin 2024 il parviendrait à un accord avec Madrid. De cette façon, le club obtiendrait de l’argent et Kylian resterait jusqu’en 2024, comme il l’a exprimé dans la lettre envoyée aux bureaux du club à Paris.”, précise toutefois Marca. Le feuilleton se poursuit donc.

