Mercato: rester à Chelsea ou repartir à l’Atletico? Joao Felix se prononce

En conférence de presse d’avant match ce lundi, l’attaquant de Chelsea, prêté par l’Atlético de Madrid a évoqué son avenir. Et le portugais ne sait pas encore s’il retournera en Espagne à la fin de son prêt ou s’il restera en Premier League.

En froid avec son entraîneur à l’Atletico de Madrid, Joao Felix a rejoint Chelsea cet hiver sous la forme d’un prêt. Le joueur portugais voulait ainsi relancer sa carrière, mais a dû rester plus d’un mois sans jouer en raison d’un carton rouge reçu pour son premier match en Premier League. Unique buteur de Blues en février, le Lisboète commence à proposer du mieux, à tel point que son avenir est désormais sur toutes les lèvres.

En conférence de presse ce lundi, avant le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions entre Chelsea et Dortmund, Félix a été questionné sur son futur. « Si je veux rester ou non (à Chelsea), à l’avenir, personne ne le sait. Je ne suis concentré que sur le match de demain. Après cela, nous ne savons pas ce qui se passera. Je suis ici et le club est si grand, c’est incroyable. Tout le monde derrière le club est si bon que je suis heureux d’être ici »,a-t-il expliqué, relayé par Footmercato

Pour rappel, l’accord de prêt entre Chelsea et l’Atletico Madrid n’inclut pas une option d’achat. De plus, le portugais avait prolongé son bail avec les Colchoneros avant son départ. De toute évidence, l’avenir de Félix s’inscrit en Espagne, sauf si les Blues sont prêts à débourser une grosse somme pour le garder dans leur effectif.