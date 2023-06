Mercato Real Madrid: ça bouge pour Harry Kane

-Publicité-

Selon les informations de Marca ce mercredi matin, le Real Madrid a dégainé une première offre à Tottenham pour Harry Kane. Les Madrilènes ont déposé 80 millions d’euros sur la table.

Après le départ de Karim Benzema, qui a signé à Al-Ittihad en Arabie saoudite, le Real Madrid s’est mis à la recherche d’une nouvelle star pour son attaque. Et les Merengues ont opté pour l’attaquant de Tottenham, Harry Kane. Le club pense que l’international anglais a le profil idéal pour prendre haut la main la succession de KB9. Et les Merengues ont même décidé de passer à l’action.

La direction madrilène «accélère pour Kane», écrit Marca ce mercredi dans son édition du jour. «Madrid prépare une première offre de 80 M€. C’est lui qui a été choisi pour remplacer Benzema. L’attaquant de Tottenham a donné son accord pour rejoindre.», a ajouté le média espagnol. C’est une occasion en or pour Tottenham, d’autant plus que leur star anglaise n’a plus qu’un an de contrat avec les Spurs et ne semble pas enclin à prolonger.

Le président du club londonien, Daniel Levy, qui ne souhaite pas renforcer un concurrent de Premier League, attend tout de même une offre avoisinant les 115 millions d’euros pour céder son attaquant. Même si les négociations s’annoncent difficiles pour le Real Madrid, le club espagnol a toutes les chances de son côté pour s’offrir Harry Kane et frapper un autre gros coup sur le mercato estival, après le recrutement annoncé de Jude Bellingham.

