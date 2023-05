Mercato PSG: une star d’Arsenal pour prendre la place de Messi

-Publicité-

Le Paris Saint-Germain serait intéressé par le recrutement du capitaine d’Arsenal Martin Odegaard en remplacement de Lionel Messi.

Selon El Nacional, le PSG serait intéressé par l’acquisition d’Odegaard après sa belle saison avec Arsenal, alors que Lionel Messi, en fin de contrat en juin prochain avec les vainqueurs de la Ligue 1 française, ne devrait pas rempiler. Les Parisiens surveillent l’ancien milieu de terrain du Real Madrid et ont accepté de payer 65 millions d’euros pour le faire venir en France.

Le PSG devra affronter le Bayern Munich, également intéressé par Odegaard. La source précise que l’entraineur des Bavarois, Thomas Tuchel, est également un grand fan de l’international norvégien et a demandé aux champions de Bundesliga de s’activer pour le transfert du milieu de terrain chez le géant allemand.

- Publicité-

En pourparlers avec Arsenal

Et l’ancien coach des Blues a raison car en Angleterre, des négociations sont déjà en cours pour lier d’avantage le joueur de 24 ans aux Gunners, alors que Arsenal tente d’assurer l’avenir de ses stars. Bukayo Saka et Aaron Ramsdale devraient finaliser de nouveaux accords lucratifs à long terme ce mois-ci et Arsenal est également en négociation pour lier William Saliba.

Des discussions sont également prévues avec Odegaard et le milieu de terrain est en lice pour un contrat qui reflétera son statut de l’un des meilleurs joueurs de Premier League. Odegaard a connu une saison exceptionnelle et a joué un rôle de premier plan pour Arsenal dans sa course vers le titre. Le Norvégien a marqué 15 buts, fourni sept passes décisives et a été nommé joueur de l’année en Premier League lors des London Football Awards en mars.

Articles similaires