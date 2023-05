Mercato PSG: Mbappé dévoile où il va jouer la saison prochaine

-Publicité-

En marge des Trophées UNFP ce dimanche soir, Kylian Mbappé a assuré qu’il portera le maillot du PSG la saison prochaine.

La 31e édition des Trophées UNFP, récompensant les meilleurs joueurs de la saison en Ligue 1, s’est déroulée ce dimanche soir au Pavillon Gabriel de Paris. Sans surprise, Kylian Mbappé a été élu meilleur joueur du championnat français pour la 4e fois de suite. Un record dans l’histoire de ces distinctions. Après avoir reçu son prix, le natif de Bondy a été interrogé par Prime Vidéo.

«J’ai toujours voulu gagner et marquer l’histoire du Championnat. Malgré mon ambition, je n’ai pas toujours cru pouvoir gagner aussi rapidement. Je suis très content (…) Il ne faut pas négliger ce titre qui nous permet d’être propulsé au sommet du football français. On est très fiers, on fait partie de l’équipe qui a permis de faire entrer le PSG dans l’histoire», a d’abord expliqué Mbappé au sujet de son trophée et de ses accomplissements avec son club.

Évidemment, l’ancien attaquant de Monaco n’a pas évité les questions sur son avenir. Toujours sous contrat jusqu’en 2024 avec le PSG, il est annoncé sur le départ notamment après l’élimination du club contre le Bayern Munich, en Ligue des Champions. Mais Mbappé assure qu’il sera encore là, la saison prochaine. « On ne parle pas de mon avenir ? Tant mieux. Je suis content, j’ai un contrat, l’année prochaine je serai là et je serai très content« . Ça a le mérite d’être clair, mais suffisant pour mettre fin aux rumeurs ? Rien de moins sûr.

