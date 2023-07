Mercato PSG: Luis Enrique réclame une superstar du Real Madrid

-Publicité-

Selon les informations de Defensa Central, le nouveau coach du PSG Luis Enrique aurait demandé à son président Nasser al-Khelaïfi de signer le portier titulaire du Real Madrid Thibaut Courtois dès cet été.

Le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique ne veut pas perdre de temps et prépare déjà son équipe pour la prochaine saison. Et pour atteindre les objectifs que le club lui a fixés, le technicien espagnol sait qu’il aura besoin de renforcer son effectif. Si le PSG lui a déjà offert quelques nouveaux joueurs de qualité, Enrique désire surtout créer plus de concurrence au poste de gardien de but. Et pour mettre la pression sur Donnarumma, l’ancien sélectionneur de la Roja vise du lourd.

Selon les informations de Defensa Central, le tacticien espagnol aurait demandé à son président Nasser Al Khelaïfi de recruter Thibaut Courtois, le gardien belge du Real Madrid, dès cet été. Une demande osée, d’autant plus que le portier belge de 31 ans n’est absolument pas à vendre côté Real Madrid. Véritable pilier du succès madrilène, ces dernières années, l’ancien gardien des Blues fait partie des tous meilleurs à son poste et semble quasiment impossible à déloger. Luis Enrique devra probablement se tourner vers une autre piste pour venir concurrencer Gianluigi Donnarumma.

La recherche d’un gardien de but de qualité supérieure reste une priorité pour Luis Enrique, qui espère ainsi renforcer le PSG dans sa quête de titres nationaux et européens. Face à la difficulté de signer Thibaut Courtois, il devra toutefois explorer d’autres options pour trouver un gardien de but compétitif. Affaire à suivre…

