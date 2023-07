Mercato PSG: Liverpool a fait une offre pour Kylian Mbappé

-Publicité-

Selon les informations de Edu Aguirre, journaliste pour El Chiringuito, Liverpool a fait une offre de 200 millions d’euros au PSG pour Kylian Mbappé.

La position du PSG sur le cas Kylian Mbappé est désormais très claire. Le natif de Bondy doit choisir entre prolonger son contrat avec le club parisien ou quitter le club cet été. En conférence de presse ce mercredi, le président du club parisien Nasser Al Khelaïfi a assuré que Mbappé ne quitterait pas son club gratuitement.

«Ma position est très claire. Je ne veux pas me répéter à chaque fois: si Kylian veut rester, on veut qu’il reste. Mais il a besoin de signer un nouveau contrat. On ne veut pas laisser partir gratuitement le meilleur joueur du monde. C’est impossible. C’est pour ça qu’il doit se décider la semaine prochaine, ou maximum dans deux semaines. Et s’il ne veut pas signer un nouveau contrat, la porte est ouverte», a-t-il lâché.

- Publicité-

Ces propos de Nasser Al Khelaifi ont évidemment fait grand bruit en Espagne, ou les médias n’en ratent pas une sur l’avenir de Kylian Mbappé. D’ailleurs, au lendemain de la déclaration du président du PSG, le journaliste Edu Aguirre, qui intervient dans l’émission espagnole El Chiringuito, a lâché une petite bombe. Il a assuré que le Real Madrid n’était plus seul à vouloir Mbappé, mais que Liverpool était également sur le coup.

Une formation pas nouvelle en soit, mais Edu Aguirre ajoute que les Reds ont déjà formulé une offre de 200 millions d’euros aux Parisiens pour boucler l’arrivée de l’ancien buteur de Monaco cet été. Une somme qui correspond à ce que réclame le PSG pour libérer sa superstar. Malgré cette offre, Liverpool part avec un gros désavantage, puisque le club anglais n’est qualifié pour la prochaine Ligue des champions. De plus, le numéro 7 des champions de France en titre semble décidé à rejoindre le Real Madrid. Le feuilleton de l’été se poursuit donc…

🚨 EXCLUSIVA MUNDIAL DE @EduAguirre7 🚨



🔥 "El Liverpool ha hecho una oferta al PSG por MBAPPÉ de 200M€". pic.twitter.com/TUSyrfl20R — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 6, 2023

Articles similaires