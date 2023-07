Mercato PSG: le plan machiavélique du Real Madrid pour Kylian Mbappé

-Publicité-

S’il n’a jusqu’ici pas réagi officiellement sur le cas Kylian Mbappé, annoncé à Madrid, le Real a un plan dantesque pour faire signer la star parisienne cet été. Le club madrilène veut attendre les dernières semaines du mercato avant de passer à l’attaque pour le Français, selon les informations de Marca.

Le PSG et Kylian Mbappé sont depuis quelques semaines à couteau tiré sur l’avenir de l’attaquant français. La star parisienne, à un an de la fin de son contrat avec les Rouge & Bleu, a informé ses employeurs qu’il ne prolongera pas son bail pour partir libre en 2024. Une décision jugée inacceptable par les dirigeants parisiens qui lui ont donné un ultimatum pour revenir sur son choix. Lors de la présentation de Luis Enrique comme nouvel entraineur des champions de France, le président Nasser al-Khélaifi a d’ailleurs prévenu à nouveau la star bondynoise d’un départ en ce mercato estival en cas de non prolongation.

Le Real Madrid joue la montre pour Mbappé

Une guerre des mots qui arrange le Real Madrid, annoncé favori pour recruter le vice-champion du monde qui a toujours rêvé de rejoindre les Madrilènes. Mais s’il ne s’est jusqu’ici pas officiellement prononcé sur ce dossier qui alimente les débats sur la toile, Florentino Perez n’avance pas moins ses pions. Et selon la dernière publication de Marca sur ce qu’on peut appeler le feuilleton PSG-Mbappé-Real Madrid, le dirigeant espagnol prépare un plan maléfique pour faire plier Doha et le Bondynois.

Dans ses colonnes, le média ibérique informe que les Merengues veulent pousser la direction qatari à céder sa star à moindre coût pour ne pas la voir partir gratuitement. Alors que le temps joue en sa faveur, le géant espagnol veut attendre les dernières semaines du mercato pour s’attaquer à l’ancien Monégasque, croit savoir Marca qui parle de mi-août. L’idée serait d’acheter le joueur de 24 ans en dessous des 200 millions d’euros exigés par le PSG pour laisser partir le meilleur buteur du club.

