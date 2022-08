Mercato PSG: le Barça fonce sur Achraf Hakimi

Selon les informations du célèbre émission El Chiringuito, le Barça aurait ciblé le latéral droit du PSG, Achraf Hakimi, pour renforcer son secteur défensif.

Malgré les arrivées de Jules Koundé, Franck Késsié, Robert Lewandowski ou encore Andreas Christensen, le Barça n’est toujours pas satisfait de son mercato estival, au moins en défense. Les Blaugranas souhaitent renforcer d’avantage ce secteur dont les membres ne convainquent plus vraiment. On pense notamment à Sergi Roberto (avec ses blessures à répétition) et le jeune Sergino Dest, pas très étoffé pour les tâches défensives.

Selon les informations de l’émission EL Chiringuito, le Barça ambitionne d’attirer Achraf Hakimi, qui évolue sous les couleurs du Paris Saint-Germain. L’Argentin Juan Foyth (Villarreal, 24 ans), le Belge Thomas Meunier (Borussia Dortmund, 30 ans) et le Français Malo Gusto (Olympique Lyonnais, 19 ans) sont également cités, mais à en croire El Chiringuito, la piste menant à l’international marocain reste la priorité des catalans.

L’opération reste toutefois compliquée voire impossible à réaliser pour le Barça, surtout que le PSG n’est pas enclin à se séparer de l’ancien joueur de l’AC Milan, sous contrat avec les Rouge & Bleu jusqu’en 2026. Et avec un joueur qui n’a jamais caché son attachement au Real Madrid, difficile de voir le Lion de l’Atlas évoluer avec le rival barcelonais.

🚨NOTICIA #JUGONES🚨



🔵🔴Hay un TAPADO para el lateral del BARÇA…



💣💣¡Y ES ACHRAF!💣💣 pic.twitter.com/MB5PwkBYMJ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 18, 2022