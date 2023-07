Mercato PSG: « C’est une très bonne nouvelle », Riolo se réjouit du départ d’un joueur

-Publicité-

Dans « l’After foot » sur RMC, Daniel Riolo s’est réjoui du futur départ d’El Chadaille Bitshiabu, qui va quitter le Paris Saint-Germain pour rejoindre Leipzig.

El Chadaille Bitshiabu va quitter le Paris Saint-Germain pour rejoindre Leipzig, club de Bundesliga, qui s’offre l’un des grands espoirs francilien contre un chèque de 15 millions d’euros, plus des bonus. L’officialisation du transfert devrait intervenir dans les prochaines heures. Un départ annoncé, qui fait grincer certaines dents, qui regrette que le club ne garde pas assez ses joueurs formés au club. Mais, ce n’est pas le cas de Daniel Riolo, qui estime que cette transaction est loin d’être mauvaise pour le club de la capitale française.

« Je trouve que c’est une vente excellente, une très bonne nouvelle. On n’a eu de cesse ces dernières années de répéter qu’il y a eu beaucoup d’erreurs de gestions, que c’est un club qui n’arrive pas à vendre de joueurs… L’heure est peut-être arrivée de remettre enfin un peu d’ordre dans tout ça. Alors oui, ça tombe sur un jeune Parisien. (…) Mais il n’y a qu’avec des jeunes qu’ils (les dirigeants parisiens) ont réussi à faire des transferts récemment.« , a estimé le journaliste sportif dans « l’After foot » sur RMC.

Il ajoute: « Pour le club, la reconstruction du club passera en laissant une petite place pour des jeunes, que tu aurais le temps de faire rentrer doucement dans l’effectif. Pas en étant au fond du banc et avec zéro minute« , poursuit Riolo avant de prendre pour exemple à suivre la gestion positive du très prometteur Warren Zaïre-Emery.

Avec les nouvelles arrivées de Lucas Hernandez et Milan Skriniar, ainsi que la présence dans l’effectif de Marquinhos et Presnel Kimpembe (et éventuellement Danilo Pereira), les opportunités de temps de jeu pour les défenseurs centraux semblent limitées cette saison. De plus, il est prévu que Paris abandonne le système de défense à trois centraux pour revenir à un schéma à deux défenseurs sous la direction de Luis Enrique. Le choix de quitter Paris est donc une décision bien mûrie par El Chadaille Bitshiabu.

