Mercato PSG: Abdou Diallo file au Qatar

De retour de prêt au RB Leipzig, Abdou Diallo ne restera pas au PSG cette saison. Le défenseur sénégalais s’est engagé avec Al-Arabi Sports Club au Qatar.

La grande purge estivale dans la maison parisienne se poursuit. Après Messi, Sergio Ramos, et récemment Neymar qui a rejoint Al Hilal en Arabie Saoudite, c’est au tour d’Abdou Diallo de quitter le PSG. De retour de prêt d’un an au RB Leipzig, le défenseur sénégalais a été transféré au Qatar, à Al-Arabi Sports Club. C’est le club français qui a officialisé son départ dans un communiqué sur ses réseaux sociaux.

«Abdou Diallo rejoint l’équipe Qatarie d’Al-Arabi Sports Club dans le cadre d’un transfert définitif. Le Paris Saint-Germain souhaite bonne chance à Abdou pour la suite de sa carrière», indique le communiqué. Le joueur de 27 ans a signé un contrat de quatre ans avec le géant qatari qui a versé environ 15 millions d’euros au PSG comme cout de la transaction.

« Loin des yeux, près du cœur. Je serai à jamais Parisien et reconnaissant d’avoir porté ce maillot », a déclaré de son côté le champion d’Afrique en guise de message d’adieu à son désormais ancien club. Arrivé chez les Rouge & Bleu en 2019 en provenance de Dortmund (32 millions d’euros), Abdou Diallo a disputé 75 matchs avec le PSG. Il avait rejoint Leipzig en prêt la saison passée et avait réintégré le groupe parisien cet été. Comme plusieurs joueurs, il n’entrait pas dans les plans de Luis Enrique pour cette saison. Il quitte donc l’Europe et rejoindra Rafinha, ancien joueur du PSG, chez le vice-champion du Qatar.

