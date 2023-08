Mercato: Odion Ighalo reste en Arabie Saoudite

Libre à la fin de son contrat avec Al Hilal la saison dernière, Odion Ighalo ne quittera pas l’Arabie Saoudite. L’attaquant nigérian s’est engagé pour deux saisons avec Al-Wehda, soit jusqu’en 2025.

Odion Ighalo va connaitre son troisième club en Arabie Saoudite. Après Al-Shabab et Al Hilal, l’attaquant nigérian vient de s’engager avec Al-Wehda. Le joueur de 34 ans a paraphé un bail de deux saisons avec les pensionnaires de la Saudi Pro League. Une belle pioche pour le club basé dans la ville de La Mecque qui recherche un avant-centre pour renforcer son attaque.

L’écurie de la péninsule arabique sort d’une saison 2022-2023 médiocre où elle a fini avec le titre de mauvaise attaque (seulement 26 buts inscrits). Avec désormais l’ancien buteur des Super Eagles à ses côtés, le 13è de l’exercice précédent peut rêver tutoyer les sommets du championnat saoudien.

Vice-champion d’Angleterre en 2021 avec Manchester United, meilleur buteur de la CAN 2019 et de la Saudi Pro League lors de la saison 2021/2022, l’attaquant aux 37 capes et 16 buts en sélection, a fait 27 apparitions la saison dernière sous les couleurs d’Al Hilal pour 19 réalisations signées. A Al Wehda, il retrouvera les Marocains Munir, Jawad El Yamiq et Fayçal Fajr.

✍️| النسر يواصل تحليقه ويحُط رحاله في الوحدة 🦅😍#إيجالو_وحداوي pic.twitter.com/HyXpb4OKwu — نادي الوحدة السعودي (@alwehdaclub1) August 15, 2023

Il assume être en Arabie saoudite pour l’argent !

Lors d’un entretien accordé en fin de mois dernier au quotidien italien La Repubblica, le Super Eagle assumait complètement le fait de jouer en Arabie saoudite pour des raisons financières. « Quand on est jeune, oui, on joue par passion. À l’époque, on ne se soucie pas de l’argent. Mais à mon âge, je suis dans la dernière ligne droite de ma carrière, je ne sais pas si ce sera 1, 2 ans ou quand Dieu dira ce qui s’arrêtera. Je sais que ce ne sera pas plus de 3 ans (…) J’ai joué pour la passion toute ma vie, maintenant c’est pour l’argent ».

