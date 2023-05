Mercato: Neymar ouvert à un départ du PSG

-Publicité-

Décidé à finir son bail au PSG malgré les tentatives de ses dirigeants pour le faire partir, Neymar ne serait plus désormais contre un départ de Paris cet été. La star brésilienne ne se sentirait plus apprécié dans la capitale et penserait à changer d’air.

Le PSG pourrait bien perdre ses deux stars, Lionel Messi et Neymar, la saison prochaine. Si le départ de l’Argentin est presque une assurance, le Brésilien pourrait emprunter le chemin de son ancien coéquipier au Barça. Poussé vers la sortie l’été dernier malgré son bail qui court jusqu’en 2027, la star auriverde était, elle, déterminée à s’imposer chez les Rouge et Bleu.

Exceptionnel en début de saison, le natif de santos a cependant vu rouge au retour de la Coupe du monde 2022. Rapidement blessé, il a vu sa saison se terminer beaucoup plus tôt que prévu. Une blessure qui arrive après de nombreuses autres et qui agace fortement ses dirigeants. Alors que son départ de la capitale est de nouveau mis sur la table, le joueur de 31 ans ne serait cette fois-ci pas contre. La raison? Les récentes protestations des Ultras parisiens quant à son départ qui ont affecté le Brésilien, qui se sent désormais moins apprécié dans la capitale, d’après les informations du média brésilien ‘UOL Esporte’, confirmées par ‘RMC Sport’.

Pourtant son départ n’est pas encore acté. Bien que ses prétendants soient nombreux, notamment en Angleterre à l’instar de Chelsea, Manchester United ou encore Newcastle, il faudra cependant que toutes les parties concernées fassent un petit effort financier pour espérer voir le joueur porter la saison prochaine une tunique autre que celle du PSG. Les dirigeants parisiens devront revoir leurs exigences à la baisse en matière de transfert et Neymar devra penser à revoir son salaire à la baisse pour être certain de trouver une nouvelle maison. Pour le moment, Neymar est en convalescence après avoir été opéré de la cheville droite, et il ne reviendra pas avant juillet.

