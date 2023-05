Mercato: Newcastle prudent malgré le retour en Ligue des champions

-Publicité-

En conférence de presse, l’entraîneur de Newcastle Eddie Rowe a expliqué que son club ne fera pas de folie lors du prochain mercato estival, malgré la qualification des Magpies pour la Ligue des champions.

Après son nul contre Leicester (0-0), lundi soir lors de la 37e journée de Premier League, Newcastle s’est officiellement qualifié pour la prochaine édition de la Ligue des champions. Évidemment, tous les regards seront jetés sur les Magpies lors du prochain mercato estival. En effet, le club aura besoin de se renforcer pour pouvoir faire bonne figure sur la scène européenne. Mais, l’entraîneur Eddie Rowe assure que Newcastle ne fera aucune folie cet été.

« Je crois que nous avons été vraiment, vraiment bons lors des trois mercato depuis mon arrivée ici. Là, le défi devient plus dur et plus difficile parce que l’équipe s’est améliorée et qu’il y a moins de joueurs susceptibles de nous rendre meilleurs« , a-t-il d’abord affirmé en conférence de presse relayé ce mardi par RMC Sport, avant d’ajouter: « Les recrues à venir? On ne va pas partir sur beaucoup de monde, je ne pense pas que cela puisse être le cas, nous n’avons pas les capacités financières que beaucoup de gens nous prêtent. Nous allons devoir être intelligents, ce sera un petit groupe de joueurs, mais des joueurs capables de faire la différence.«



Acquis par un consortium saoudien en octobre 2021, Newcastle a réussi à se maintenir en Premier League la saison dernière avant de se qualifier pour la Ligue des champions de la prochaine saison. Mais, contrairement aux autres clubs qui sont devenus super riches après un rachat (PSG, Manchester City), les Magpies n’ont pas déboursé de sommes exorbitantes lors des précédents mercato pour avoir ces résultats. Depuis l’arrivée des Saoudiens, la plus grande acquisition a été celle d’Alexander Isak. L’attaquant suédois est arrivé l’été dernier pour un montant de 70 millions d’euros. Et visiblement, le club ne veut pas changer de stratégie.

