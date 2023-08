Mercato: Montpellier s’offre le nigérian Akor Adams

Akor Adams s’apprête à relever un nouveau défi en France. L’attaquant nigérian s’est engagé avec Montpellier en provenance de Lillestrom SK.

Montpellier a officiellement annoncé ce lundi l’arrivée d’Akor Adams dans ses rangs. Après quatre saisons passées dans le championnat norvégien, l’attaquant quitte Lillestrom SK pour le championnat français. Le montant du transfert est estimé à 4 millions d’euros, faisant de cette acquisition un investissement prometteur pour le club héraultais.

Bien que la durée de son contrat reste pour le moment inconnu, Akor Adams se lance dans une nouvelle aventure après une saison accomplie avec Lillestrom SK. En effet, lors de la dernière saison, le joueur de 23 ans a impressionné en inscrivant 17 buts en 18 matchs toutes compétitions confondues.

Avec cette nouvelle acquisition, Montpellier espère revivre des moments de gloire comme ceux vécus par le passé avec un autre attaquant nigérian emblématique du club, John Utaka. En 2012, grâce notamment à un doublé de l’ancien avant-centre des Super Eagles, Montpellier avait pu célébrer le titre de champion de France, marquant ainsi une page historique dans l’histoire du club.

Avec la venue d’Akor Adams, les pensionnaires de Ligue 1 espèrent renouer avec le succès et continuer à s’illustrer au plus haut niveau du football français. La saison à venir s’annonce pleine de promesses et d’ambitions pour le club héraultais.

