Mercato: Mohamed Tijani en prêt à Yverdon-Sport en Suisse

Peu utilisé la saison dernière à Viktoria Plzen, Mohamed Tijani va tenter de rebondir en Suisse. L’international béninois est prêté pour un an au club d’Yverdon-Sport en première division suisse.

Mohamed Tijani va disputer la saison prochaine à Yverdon-Sport en Suisse. Le défenseur central est prêté pour un an avec option d’achat au club de première division suisse. En manque de temps de jeu à Viktoria Plzen où il est cantonné à un rôle de remplaçant, le Guépard va tenter de rebondir chez les pensionnaires de la Super League Suisse.

Une opportunité pour le jeune joueur d’acquérir de l’expérience et de donner une dynamique à sa carrière. A noter que plusieurs internationaux béninois ont également changer de club cet été. On peut citer entre autres les cas des internationaux béninois Rodrigue Kossi qui s’est engagé pour deux saisons avec le club de Al-Taraji de l’Arabie Saoudite et le latéral gauche, David Kiki qui a paraphé un contrat de deux ans avec Farul Constanta, un club de première division en Roumanie .

