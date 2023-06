Mercato: Mbappé au Real Madrid? Rodrygo donne son avis

-Publicité-

En conférence de presse avec la sélection brésilienne ce mercredi, Rodrygo a confié qu’il serait très heureux d’accueillir Kylian Mbappé au Real Madrid.

Et c’est repartir pour un tour. L’Equipe a dévoilé il y a quelques jours que Kylian Mbappé avait, via un courrier, notifié au PSG qu’il n’activerait pas l’année en option dans son contrat. Et évidemment, les rumeurs sur l’avenir du Bondynois n’ont pas tardé à refaire surface. En France comme en Espagne, les médias parlent même d’un transfert au Real Madrid cet été. Alors qu’ils sont avec leurs sélections, les joueurs du Real Madrid sont régulièrement interrogés sur la question.

Ça a été au tour de Rodrygo, en conférence de presse avec la sélection brésilienne ce mercredi, d’être invité à donner son avis sur le sujet. Et l’ailier serait très heureux de voir le Bondynois débarquer au Bernabéu. « Pour moi, son arrivée m’enthousiasme 10/10 (on lui a demandé de chiffrer son envie de voir Mbappé signer de 1 à 10, NDLR) parce que c’est un phénomène, un des meilleurs joueurs du monde. Actuellement, on a besoin d’un joueur à sa position. Mais il a un contrat, il est à Paris, on doit respecter ça. Mais s’il pouvait venir, le plus tôt possible », a notamment répondu Rodrygo, relayé par Footmercato.



Pour rappel, Kylian Mbappé a assuré à plusieurs reprises, via un communiqué transmis à l’AFP, sur son compte Twitter et lors d’un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport, qu’il ne comptait pas bouger du PSG cet été. «Je n’ai pas demandé à être vendu, ni à aller au Real Madrid. J’ai seulement confirmé que je ne souhaitais pas activer l’année supplémentaire prévue au contrat. Nous n’avons jamais parlé de prolongation avec le PSG, mais je suis heureux de rester ici la saison prochaine», a-t-il notamment lancé au média italien.

